Зеленский: На ЗАЭС находится 500 боевиков со взрывчаткой

"Запорожская АЭС полностью оккупирована, там шантажировали наш персонал, чтобы они меняли даже свое гражданство. Там все заблокировано. Там 500 боевиков, у них взрывчатка, они все вооружены. Они выдают пищу, воду по часам техническому персоналу. Станция не работает. Может ли быть взрыв? Зависит от людей, которые внутри. Я думаю, зависит все от этих 500 боевиков", – сказал он.
По его словам, Россия хочет провести на ЗАЭС "демилитаризацию без демилитаризации", а это невозможно.
"Нет. Сначала выведение этих 500 боевиков со станции и полный контроль украинского технического персонала. И тогда станция заработает", – сказал он.
Президент подчеркнул, что люди во Франции должны знать, что происходит на ЗАЭС. Он отметил, что на станции имеется шесть блоков. Авария на Чернобыльской АЭС затронула только один и мир знает, какая это была трагедия, сказал Зеленский.
"Далее, Запорожская АЭС экспортировала дешевое электричество в Евросоюз. И они не просто так захватили. Они остановили это электричество, остановили экспорт, уменьшили доставку электричества в Украине для потребителя, для обычных людей. Что это за военная операция? Чистый терроризм", – сказал Зеленский.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в "Энергоатоме".
2 декабря Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.
9 декабря в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты избивают работников станции и применяют к ним пытки.