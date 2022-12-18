Зеленский: На ЗАЭС находится 500 боевиков со взрывчаткой

"Запорожская АЭС полностью оккупирована, там шантажировали наш персонал, чтобы они меняли даже свое гражданство. Там все заблокировано. Там 500 боевиков, у них взрывчатка, они все вооружены. Они выдают пищу, воду по часам техническому персоналу. Станция не работает. Может ли быть взрыв? Зависит от людей, которые внутри. Я думаю, зависит все от этих 500 боевиков", – сказал он.

По его словам, Россия хочет провести на ЗАЭС "демилитаризацию без демилитаризации", а это невозможно.

"Нет. Сначала выведение этих 500 боевиков со станции и полный контроль украинского технического персонала. И тогда станция заработает", – сказал он.

Президент подчеркнул, что люди во Франции должны знать, что происходит на ЗАЭС. Он отметил, что на станции имеется шесть блоков. Авария на Чернобыльской АЭС затронула только один и мир знает, какая это была трагедия, сказал Зеленский.

"Далее, Запорожская АЭС экспортировала дешевое электричество в Евросоюз. И они не просто так захватили. Они остановили это электричество, остановили экспорт, уменьшили доставку электричества в Украине для потребителя, для обычных людей. Что это за военная операция? Чистый терроризм", – сказал Зеленский.