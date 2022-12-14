Гендиректор МАГАТЭ заявил о прогрессе в вопросе создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси: Мы договорились с правительством Украины о дальнейшем расширении и укреплении роли МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности в стране Фото: EPA

Гросси провел в Париже двухчасовую встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко. По ее итогам Гросси заявил, что собеседники "добились прогресса в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС".

"Хотя мы еще не достигли этого и требуется дополнительная работа, я все больше оптимистично настроен в отношении того, что такая зона, имеющая первостепенное значение, будет согласована и реализована в ближайшем будущем", – сказал Гросси.

Он пообещал в ближайшее время продолжить консультации по этому поводу на высоком уровне с Украиной и Россией.

Гросси также подтвердил, что МАГАТЭ намерено обеспечить постоянное присутствия агентства еще на четырех объектах в Украине.

"Наша миссия на Запорожской АЭС показала жизненно важное значение присутствия МАГАТЭ для наблюдения за ситуацией и предоставления технических рекомендаций. Благодаря этому присутствию МАГАТЭ предоставляет миру беспристрастную, техническую и фактическую информацию о событиях на месте. Теперь мы договорились с правительством Украины о дальнейшем расширении и укреплении роли МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности в стране", – заявил гендиректор агентства.