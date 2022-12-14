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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор МАГАТЭ заявил о прогрессе в вопросе создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

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Гросси: Мы договорились с правительством Украины о дальнейшем расширении и укреплении роли МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности в стране
Гросси: Мы договорились с правительством Украины о дальнейшем расширении и укреплении роли МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности в стране
Фото: EPA

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что "все более оптимистично настроен" по поводу создания зоны безопасности вокруг захваченной россиянами Запорожской АЭС. Заявление опубликовано 13 декабря на сайте МАГАТЭ.

Гросси провел в Париже двухчасовую встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко. По ее итогам Гросси заявил, что собеседники "добились прогресса в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС".

"Хотя мы еще не достигли этого и требуется дополнительная работа, я все больше оптимистично настроен в отношении того, что такая зона, имеющая первостепенное значение, будет согласована и реализована в ближайшем будущем", – сказал Гросси.

Он пообещал в ближайшее время продолжить консультации по этому поводу на высоком уровне с Украиной и Россией.

Гросси также подтвердил, что МАГАТЭ намерено обеспечить постоянное присутствия агентства еще на четырех объектах в Украине.

"Наша миссия на Запорожской АЭС показала жизненно важное значение присутствия МАГАТЭ для наблюдения за ситуацией и предоставления технических рекомендаций. Благодаря этому присутствию МАГАТЭ предоставляет миру беспристрастную, техническую и фактическую информацию о событиях на месте. Теперь мы договорились с правительством Украины о дальнейшем расширении и укреплении роли МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности в стране", – заявил гендиректор агентства.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные. На саму станцию оккупанты завозили оружие и военную технику, используя ее как военную базу, неоднократно сообщали в "Энергоатоме".

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

2 декабря Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, Денис Шмыгаль, Рафаэль Гросси, Герман Галущенко, ЗАЭС
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