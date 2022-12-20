Путин пытается снять с себя ответственность за провалы в войне – британская разведка

16 декабря Путин посетил объединенный штаб так называемой специальной военной операции, как в РФ называют войну в Украине. Была снята встреча Путина с рядом высокопоставленных военных, в том числе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Он представил предложения по следующим шагам войны. Командующий российской группой войск в Украине генерал Сергей Суровикин также выступил с докладом.

Британская разведка полагает, что на этой срежиссированной встрече Путин, вероятно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за войну в Украине.

"Эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова", – отмечают в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/fOrx2Lr4Ad — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 20, 2022