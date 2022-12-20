ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин пытается снять с себя ответственность за провалы в войне – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Британии назвали цель встречи Путина с военным командованием
В Британии назвали цель встречи Путина с военным командованием
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин встречался с генералами своей армии, чтобы снять с себя ответственность за неудачи в войне в Украине. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки 20 декабря в Twitter.

16 декабря Путин посетил объединенный штаб так называемой специальной военной операции, как в РФ называют войну в Украине. Была снята встреча Путина с рядом высокопоставленных военных, в том числе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Он представил предложения по следующим шагам войны. Командующий российской группой войск в Украине генерал Сергей Суровикин также выступил с докладом.

Британская разведка полагает, что на этой срежиссированной встрече Путин, вероятно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за войну в Украине.

"Эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова", – отмечают в разведке.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По состоянию на 20 декабря силы обороны Украины с 24 февраля уничтожили уже около 99 230 российских оккупантов, из них 430 за последние сутки, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Также россияне с начала вторжения потеряли 2995 танков, 5974 боевых бронированных машины, 1960 артиллерийских систем и другую технику.

Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, разведка, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Герасимов, Сергей Суровикин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (71170)
2
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (28488)
3
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (25241)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (23621)
5
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (16006)
6
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (15644)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (11859)
8
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi (11029)
 
 
 
 