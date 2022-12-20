Путин пытается снять с себя ответственность за провалы в войне – британская разведка

16 декабря Путин посетил объединенный штаб так называемой специальной военной операции, как в РФ называют войну в Украине. Была снята встреча Путина с рядом высокопоставленных военных, в том числе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Он представил предложения по следующим шагам войны. Командующий российской группой войск в Украине генерал Сергей Суровикин также выступил с докладом.
Британская разведка полагает, что на этой срежиссированной встрече Путин, вероятно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за войну в Украине.
"Эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова", – отмечают в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 20, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/Id2wCoGJlm
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/fOrx2Lr4Ad
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По состоянию на 20 декабря силы обороны Украины с 24 февраля уничтожили уже около 99 230 российских оккупантов, из них 430 за последние сутки, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Также россияне с начала вторжения потеряли 2995 танков, 5974 боевых бронированных машины, 1960 артиллерийских систем и другую технику.