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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны уничтожили за сутки 430 российских оккупантов, два вертолета и семь танков – Генштаб ВСУ

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РФ в войне против Украины потеряла почти 3 тыс. танков, сообщил Генштаб ВСУ
РФ в войне против Украины потеряла почти 3 тыс. танков, сообщил Генштаб ВСУ
Фото: EPA

Силы обороны Украины с 24 февраля уничтожили уже около 99 230 российских оккупантов (+430 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 20 декабря.

Другие потери оккупантов составили:

  • танков – 2995 (+7);
  • боевых бронированных машин – 5974 (+5);
  • артиллерийских систем – 1960 (+7);
  • РСЗО– 410;
  • средств ПВО – 212;
  • самолетов – 281;
  • вертолетов – 266 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1680 (+23);
  • крылатых ракет – 653;
  • кораблей /катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4599 (+7);
  • специальной техники – 177 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033WrzGw8erHZMwGqQpJJAjcLk4qu45Xukv8YhDUXzE5MBsSraNq9WLu9F7ojdLQGwl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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