Украинская авиация нанесла 22 удара по позициям оккупантов 19 декабря – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага", – говорится в сообщении.
Силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два российских вертолета.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, три пункта управления и три района сосредоточения живой силы противника", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 декабря, составили около 98 800 военных, 2988 танков, 281 самолет, 264 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".