ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла 22 удара по позициям оккупантов 19 декабря – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов
Украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов
Фото: EPA

Авиация сил обороны Украины 19 декабря нанесла 16 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 20 декабря.

"Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага", – говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два российских вертолета.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, три пункта управления и три района сосредоточения живой силы противника", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0271ZJEJpXLQvXQQkwRHvWMrjW3o1kUnGdgEjBzHLJu5S4yuv1Qb7cmpcjsCFqTFgrl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 декабря, составили около 98 800 военных, 2988 танков, 281 самолет, 264 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (63494)
2
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (26525)
3
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (24996)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (21887)
5
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (13862)
6
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (11226)
7
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi (10996)
8
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (10822)
 
 
 
 