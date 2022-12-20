Украинская авиация нанесла 22 удара по позициям оккупантов 19 декабря – Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов Фото: EPA

"Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага", – говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два российских вертолета.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, три пункта управления и три района сосредоточения живой силы противника", – добавили в Генштабе.

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