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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе из-за больших потерь оккупанты превращают гражданские больницы в военные госпитали – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, в Украине уничтожено более 98 тыс. оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, в Украине уничтожено более 98 тыс. оккупантов
Фото: ЕРА

В Луганской области российские захватчики используют больницы в качестве военных госпиталей. Об этом проинформировал 19 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали. Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским оккупационным войскам", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Ecz8ziMjEhkkBiEptTK8nWcXBkhCiAMhUd9TcP1UReTRyy599wniWCe7zwVdJGX2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 19 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 98 800 человек личного состава.

Число раненых оккупантов сторонами не озвучивается.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Луганская область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, раненые, больница, госпиталь, война России против Украины, больницы, потери армии России
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