На Донбассе из-за больших потерь оккупанты превращают гражданские больницы в военные госпитали – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в Украине уничтожено более 98 тыс. оккупантов Фото: ЕРА

"Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали. Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским оккупационным войскам", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)