На Донбассе из-за больших потерь оккупанты превращают гражданские больницы в военные госпитали – Генштаб ВСУ

"Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали. Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским оккупационным войскам", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.
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Потери российских оккупантов с 24 февраля по 19 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 98 800 человек личного состава.
Число раненых оккупантов сторонами не озвучивается.