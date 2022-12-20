Генштаб ВСУ подтвердил поражение пункта дислокации оккупантов в Херсонской области 18 декабря

РФ в войне против Украины потеряла почти 100 тыс. военных Фото: EPA

"Враг продолжает нести потери, подтверждено поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области", – говорится в сообщении.

Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется, добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)