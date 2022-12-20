Генштаб ВСУ подтвердил поражение пункта дислокации оккупантов в Херсонской области 18 декабря

"Враг продолжает нести потери, подтверждено поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области", – говорится в сообщении.
Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется, добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 декабря, составили около 98 800 военных, 2988 танков, 281 самолет, 264 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".