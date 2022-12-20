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Гордон: Россия – деградирующая страна. Люди здравого смысла в Российской Федерации, бросайте все и бегите! Скоро там начнутся концлагеря

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Гордон: Они сошли с ума давно и прочно. У них в голове говно
Гордон: Они сошли с ума давно и прочно. У них в голове говно
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что все здравомыслящие люди должны пытаться покинуть Россию, поскольку ситуация в этой стране будет только ухудшаться. Такое мнение он высказал 18 декабря во время YouTube-стрима с ведущим Василием Головановым.

Голованов напомнил, что в России шли дискуссии о названии нового движения детей и молодежи и министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что отдал свой голос за советское название "Пионеры".

"У меня возникает вопрос: насколько [президент России Владимир] Путин сошел с ума, чтобы восстановить Советский Союз если не в границах, то [внутри страны]?"  спросил Голованов.

Гордон сказал, что его самого принимали в пионеры и "эту херню он хорошо запомнил".

"Они сошли с ума давно и прочно. У них в голове говно. Как говорил один мой товарищ, у них в голове пересношались тараканы с мухами,  считает журналист. – Пионеры, скоро комсомольцы появятся".

Он сказал, что происходящее в России свидетельствует о том, что эта страна деградирует.

"Это деградирующая страна! Деградировавшая уже. Я могу сказать только одно: люди здравого смысла в Российской Федерации, бросайте все и бегите оттуда! Там скоро начнутся концлагеря, я уверен в этом. Они с ума сошли, эти советские гэбистские шизофреники у власти в России", – предупредил журналист.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Согласно данным опроса, который в декабре 2021 года провел российский Фонд "Общественное мнение", почти две трети россиян (62%) испытывают чувство сожаления из-за того, что в конце 1991 года Советский Союз прекратил свое существование. Больше всех о распаде СССР сожалеют россияне в возрасте 4660 лет (82%) и старше 60 лет (76%). Не испытывают чувство сожаления из-за распада СССР 21% россиян, 17% затруднились с ответом. 

В июле 2022 года Госдума приняла закон о создании в России движения детей и молодежи, в том же месяце Путин его подписал.

18–20 декабря проходит первый съезд этого движения. 19 декабря было проведено окончательное голосование за его название. Больше всего голосов набрало название "Движение первых", сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram. Всего на голосование было вынесено пять названий: кроме "Движение первых", "Пионеры", "Движение имени Гагарина", "Новое поколение" и "Юность".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, СССР, пионеры, Василий Голованов
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