Гордон: Россия – деградирующая страна. Люди здравого смысла в Российской Федерации, бросайте все и бегите! Скоро там начнутся концлагеря

Гордон: Они сошли с ума давно и прочно. У них в голове говно Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Голованов напомнил, что в России шли дискуссии о названии нового движения детей и молодежи и министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что отдал свой голос за советское название "Пионеры".

"У меня возникает вопрос: насколько [президент России Владимир] Путин сошел с ума, чтобы восстановить Советский Союз если не в границах, то [внутри страны]?" – спросил Голованов.

Гордон сказал, что его самого принимали в пионеры и "эту херню он хорошо запомнил".

"Они сошли с ума давно и прочно. У них в голове говно. Как говорил один мой товарищ, у них в голове пересношались тараканы с мухами, – считает журналист. – Пионеры, скоро комсомольцы появятся".

Он сказал, что происходящее в России свидетельствует о том, что эта страна деградирует.

"Это деградирующая страна! Деградировавшая уже. Я могу сказать только одно: люди здравого смысла в Российской Федерации, бросайте все и бегите оттуда! Там скоро начнутся концлагеря, я уверен в этом. Они с ума сошли, эти советские гэбистские шизофреники у власти в России", – предупредил журналист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube