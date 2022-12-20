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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В руководстве России есть "противоречивые" взгляды на новое наступление на Украину – Reuters

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В руководстве РФ есть "противоречивые" мнения относительно нового наступления на Украину. Однако кто в Кремле каких взглядов придерживается, в Госдепе США не уточняют
В руководстве РФ есть "противоречивые" мнения относительно нового наступления на Украину. Однако кто в Кремле каких взглядов придерживается, в Госдепе США не уточняют
Фото: EPA

В России, вероятно, есть как сторонники, так и противники проведения новых наступательных операций в Украине. Об этом сообщает 20 декабря Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Государственного департамента США, говорившего на условиях анонимности.

По словам представителя Госдепа США, которого цитирует агентство, в России существуют "противоречивые" взгляды на то, стоит ли начинать новое наступление на Украину.

Reuters приводит слова американского чиновника, который заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев независимо от того, какой сценарий будет реализован РФ.

Помимо сил внутри России, которые выступают за новое наступление, есть и другие представители верхушки РФ, у которых есть "реальные сомнения" относительно способности России успешно атаковать.

Сомнения, по словам чиновника, могут быть связаны с тем, что Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему вдоль линии фронта. Кроме того, из российских оккупантов, которые были мобилизованы осенью, зачастую не удалось создать "сплоченные" подразделения, пишет Reuters.

Эти и другие проблемы, с которыми сталкиваются оккупанты, накладывают "некоторые ограничения" на то, что Россия в итоге может захотеть предпринять, считает представитель Госдепа.

В то же время он предостерег от недооценки, заявив что российская армия – это "очень большая машина".

Контекст:

Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат.

О вероятности нового похода оккупантов на Киев в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря, заявил и министр обороны Украины Алексей Резников.

16 декабря американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев". В ISW, тем не менее, допускают, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о возобновлении зимой широкомасштабного наступления российских войск.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 17 декабря, что по состоянию на данный момент РФ не готова к новому наступлению.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.

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