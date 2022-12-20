В руководстве России есть "противоречивые" взгляды на новое наступление на Украину – Reuters

В руководстве РФ есть "противоречивые" мнения относительно нового наступления на Украину. Однако кто в Кремле каких взглядов придерживается, в Госдепе США не уточняют Фото: EPA

По словам представителя Госдепа США, которого цитирует агентство, в России существуют "противоречивые" взгляды на то, стоит ли начинать новое наступление на Украину.

Reuters приводит слова американского чиновника, который заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев независимо от того, какой сценарий будет реализован РФ.

Помимо сил внутри России, которые выступают за новое наступление, есть и другие представители верхушки РФ, у которых есть "реальные сомнения" относительно способности России успешно атаковать.

Сомнения, по словам чиновника, могут быть связаны с тем, что Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему вдоль линии фронта. Кроме того, из российских оккупантов, которые были мобилизованы осенью, зачастую не удалось создать "сплоченные" подразделения, пишет Reuters.

Эти и другие проблемы, с которыми сталкиваются оккупанты, накладывают "некоторые ограничения" на то, что Россия в итоге может захотеть предпринять, считает представитель Госдепа.

В то же время он предостерег от недооценки, заявив что российская армия – это "очень большая машина".