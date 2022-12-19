Россия планирует наземное вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация сценария зависит от развития войны в Украине – глава спецслужбы Молдовы

Об этом 19 декабря в интервью TVR Moldova заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ.

По его словам, идет анализ нескольких сценариев, в которых РФ попытается включить наземное вторжение через север Украины в направлении Молдовы.

"Вопрос не в том, предпримет ли РФ новое наступление на территорию Молдовы, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, февраль, или позже – март, апрель. Но, судя по имеющейся у нас информации, РФ намерена пойти дальше. С целью создания коридора с Приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены дойти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения в отношении Кишинева мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", – сказал Мустяцэ.

Он добавил, что боеприпасы на крупнейшем складе в Европе, охраняемом российскими солдатами в Приднестровье, могут быть использованы в военном противостоянии.

Заявление Мустяцэ прокомментировали в спецслужбе Молдовы.

"В контексте заявлений… Мустяцэ… уточняем, что директор… упомянул, что задача РФ по созданию сухопутного коридора в Приднестровье актуальна и сегодня, и новое наступление РФ в этом направлении может состояться в 2023 году, – говорится в сообщении. – Ввод ее в действие зависит от развития войны в Украине".