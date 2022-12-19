Россия планирует наземное вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация сценария зависит от развития войны в Украине – глава спецслужбы Молдовы

Об этом 19 декабря в интервью TVR Moldova заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ.
По его словам, идет анализ нескольких сценариев, в которых РФ попытается включить наземное вторжение через север Украины в направлении Молдовы.
"Вопрос не в том, предпримет ли РФ новое наступление на территорию Молдовы, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, февраль, или позже – март, апрель. Но, судя по имеющейся у нас информации, РФ намерена пойти дальше. С целью создания коридора с Приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены дойти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения в отношении Кишинева мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", – сказал Мустяцэ.
Он добавил, что боеприпасы на крупнейшем складе в Европе, охраняемом российскими солдатами в Приднестровье, могут быть использованы в военном противостоянии.
Заявление Мустяцэ прокомментировали в спецслужбе Молдовы.
"В контексте заявлений… Мустяцэ… уточняем, что директор… упомянул, что задача РФ по созданию сухопутного коридора в Приднестровье актуальна и сегодня, и новое наступление РФ в этом направлении может состояться в 2023 году, – говорится в сообщении. – Ввод ее в действие зависит от развития войны в Украине".
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
4 октября считающий себя президентом Белорусского государства Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.
3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.
Запланированная на 19 декабря встреча Путина с Лукашенко, вероятно, является частью усилий, направленных на демонстрацию активности, а также на создание информационных условий для нового этапа войны, считают эксперты американского Института исследования войны. Но маловероятно, что Лукашенко направит белорусские войска для вторжения в Украину, говорится в анализе.