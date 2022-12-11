НАТО наращивает помощь Молдове на фоне угрозы из России – Санду

Мы понимаем, что помощь Украине остается приоритетом, но тоже надеемся ее получить – президент Молдовы Фото: ЕРА

По ее словам, угрозы прямого военного вторжения в Молдову сейчас нет. Но РФ не оставляет попытки совершать "гибридные атаки", сказала Санду. В связи с этим западные партнеры, в том числе НАТО, усиливают взаимодействие с Кишиневом для усиления его обороны.

"Мы сделали определенные запросы для нашего оборонного сектора. Мы понимаем, что помощь Украине остается приоритетом, но тоже надеемся получить помощь для усиления обороноспособности", – сказала Санду.

Она подчеркнула, что Москва продолжает использовать для провокаций незаконную пропаганду. Частью гибридной войны является также шантаж поставками энергоресурсов. Российский "Газпром" ограничил поставки газа в Молдову на 60%, нарушая условия действующего контракта. При этом Кишенев покупает у России газ "по очень высокой цене", добавила Санду.