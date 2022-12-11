НАТО наращивает помощь Молдове на фоне угрозы из России – Санду

По ее словам, угрозы прямого военного вторжения в Молдову сейчас нет. Но РФ не оставляет попытки совершать "гибридные атаки", сказала Санду. В связи с этим западные партнеры, в том числе НАТО, усиливают взаимодействие с Кишиневом для усиления его обороны.
"Мы сделали определенные запросы для нашего оборонного сектора. Мы понимаем, что помощь Украине остается приоритетом, но тоже надеемся получить помощь для усиления обороноспособности", – сказала Санду.
Она подчеркнула, что Москва продолжает использовать для провокаций незаконную пропаганду. Частью гибридной войны является также шантаж поставками энергоресурсов. Российский "Газпром" ограничил поставки газа в Молдову на 60%, нарушая условия действующего контракта. При этом Кишенев покупает у России газ "по очень высокой цене", добавила Санду.
Во время атаки России по Украине 5 декабря в Молдове упала неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью обнаружили пограничники, проинформировало МВД Молдовы. СМИ указали, что упала ракета типа С-300.
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко отметил, что в аграрное предприятие в Молдове попала российская ракета.
Это "еще одна демонстрация того, как война России против Украины влияет на безопасность Молдовы", подчеркнул в Twitter глава МИД страны Николае Попеску.
Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран, прокомментировали инцидент с ракетой в Молдове в украинском МИД.
Ранее, 31 октября, в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.