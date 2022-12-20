"Пусть попробуют". В ОВА заявили, что в случае нового наступления оккупантов на Харьков их "готовы встретить"

Об этом 20 декабря в эфире национального телемарафона заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Видеозапись эфира с участием Синегубова опубликована на его странице в Facebook.

"Мы круглосуточно… работали над усилением нашей обороноспособности. Это и строительство соответствующих фортификационных, военных инженерных сооружений… Мы четко понимаем откуда враг может пойти, на какие направления, и, конечно же, мы работали над усилением – созданием максимальных условий для наших военных, чтобы они были максимально эффективными на своих направлениях. И я скажу так: пусть попробуют", – отметил руководитель ОВА.