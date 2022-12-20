"Пусть попробуют". В ОВА заявили, что в случае нового наступления оккупантов на Харьков их "готовы встретить"

Об этом 20 декабря в эфире национального телемарафона заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Видеозапись эфира с участием Синегубова опубликована на его странице в Facebook.
"Мы круглосуточно… работали над усилением нашей обороноспособности. Это и строительство соответствующих фортификационных, военных инженерных сооружений… Мы четко понимаем откуда враг может пойти, на какие направления, и, конечно же, мы работали над усилением – созданием максимальных условий для наших военных, чтобы они были максимально эффективными на своих направлениях. И я скажу так: пусть попробуют", – отметил руководитель ОВА.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но облцентр взять не смогли. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в РФ "сработала", и не исключил, что наступление россиян может начаться не с Донбасса, а быть направлено в сторону Киева, в том числе со стороны Беларуси. Залужный также допустил атаки оккупантов и с южного направления. В данный момент, уточнил главком ВСУ, российское командование готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 17 декабря, что по состоянию на данный момент РФ не готова к новому наступлению.