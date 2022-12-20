ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Британский юрист МакКью: То, что делает Путин, подпадает под классическое определение терроризма. Путин нанимает террористов "Вагнер", чтобы проводить свою незаконную внешнюю политику

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Британский юрист: Не могу понять мистера Путина: как он может позволить террористической организации посылать кувалды в Европейский парламент от имени России?
Британский юрист: Не могу понять мистера Путина: как он может позволить террористической организации посылать кувалды в Европейский парламент от имени России?
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин заходит слишком далеко, и его действия открывают возможность юридического преследования, считает глава юридической компании McCue Jury and Partners Джейсон МакКью, который подал иск против ЧВК "Вагнер" и хочет отсудить у России для украинцев до £9 млрд. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Юрист пообещал, что его компания будет стремиться привлечь Путина к ответственности и заставить его выплатить репарации.

"Могу также сказать, что то, что делает Путин, его военная машина, является классическим определением терроризма. Ведь "Вагнер" – это классическое определение террористической организации. Ясно, что Путин занимается наймом террористов "Вагнер", чтобы проводить свою незаконную внешнюю политику",  сказал МакКью.

Он отметил, что намерен подать иск против ЧВК "Вагнер" не только в Великобритании, но и в США. 

"Тут важно оказывать давление на международное сообщество для признания этой группы террористической. Она должна быть признана, но иногда процесс оказывается медленным, административным... В исках, которые возбуждают украинцы, будь то в Британии или в Америке, нам придется доказывать, что "Вагнер" является террористической организацией. Если она будет признана [в этих странах] террористической организацией, это поможет делу сэкономить время, деньги. И именно так должно произойти", – сказал юрист. 

Он подчеркнул, что президент РФ вместе с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным занимается именно терроризмом "и ему нужно остановиться".

"Извините меня, но я не могу понять мистера Путина: как он может позволить террористической организации посылать кувалды в Европейский парламент от имени России? Это хаос, который создается в мировом порядке", – добавил МакКью. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли. 

Государством – спонсором терроризма Россию признали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия.

Европейский парламент на заседании 23 ноября также принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, США, Великобритания, терроризм, террористы, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, Джейсон МакКью
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