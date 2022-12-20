Британский юрист МакКью: То, что делает Путин, подпадает под классическое определение терроризма. Путин нанимает террористов "Вагнер", чтобы проводить свою незаконную внешнюю политику

Британский юрист: Не могу понять мистера Путина: как он может позволить террористической организации посылать кувалды в Европейский парламент от имени России? Фото: EPA

Юрист пообещал, что его компания будет стремиться привлечь Путина к ответственности и заставить его выплатить репарации.

"Могу также сказать, что то, что делает Путин, его военная машина, является классическим определением терроризма. Ведь "Вагнер" – это классическое определение террористической организации. Ясно, что Путин занимается наймом террористов "Вагнер", чтобы проводить свою незаконную внешнюю политику", – сказал МакКью.

Он отметил, что намерен подать иск против ЧВК "Вагнер" не только в Великобритании, но и в США.

"Тут важно оказывать давление на международное сообщество для признания этой группы террористической. Она должна быть признана, но иногда процесс оказывается медленным, административным... В исках, которые возбуждают украинцы, будь то в Британии или в Америке, нам придется доказывать, что "Вагнер" является террористической организацией. Если она будет признана [в этих странах] террористической организацией, это поможет делу сэкономить время, деньги. И именно так должно произойти", – сказал юрист.

Он подчеркнул, что президент РФ вместе с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным занимается именно терроризмом "и ему нужно остановиться".

"Извините меня, но я не могу понять мистера Путина: как он может позволить террористической организации посылать кувалды в Европейский парламент от имени России? Это хаос, который создается в мировом порядке", – добавил МакКью.

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