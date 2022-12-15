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Польша признала РФ государством-спонсором терроризма. Ермак отреагировал: "Уверен, это станет трендом"

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Польский Сейм проголосовал за решение признать РФ государством, поддерживающим терроризм
Польский Сейм проголосовал за решение признать РФ государством, поддерживающим терроризм
Фото: depositphotos.com

Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры. Соответствующее постановление принято 14 декабря, сообщает пресс-служба Сейма.

Как указано в документе, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и Устав Организации Объединенных Наций, а также ряд других обязательств", "нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид" и "осуществляет враждебную экономическую деятельность, в частности в области энергетики".

Сейм также заявил, что Российская Федерация совершила акт международного пиратства, "вооруженным путем заблокировав украинские порты и парализовав морское сообщение на ведущих к ним путях без объявления войны".

Как указано в принятом документе, агрессия России против Украины представляет собой "вопиющее нарушение" запрета Устава ООН на применение силы, а также является «посягательством на суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины". 

Депутаты призвали польское правительство продолжать и расширять действия, направленные на введение дополнительных пакетов санкций в отношении России и лиц, поддерживающих путинский режим, а также дальнейшую поддержку Украины в борьбе с агрессором. 

Сейм также призвал международное сообщество разработать механизм выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и лицам, понесшим потери в связи с войной.

В резолюции сказано, что Россия несет прямую ответственность за крушение рейса Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за крушение рейса ВВС Польши ( рейс 101) в Смоленске (РФ) в апреле 2010 года, в результате которого на борту погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные военачальники Польши и НАТО, а также члены польского парламента.

Polskie Radio24 уточняет, что предыдущее голосование за признание РФ страной, поддерживающей терроризм, в парламенте Польши, сорвалось из-за поправки о "Смоленской катастрофе", которую внесла партия PIS. В остальном текст резолюции был согласован, однако поправка вызвала возражения со стороны оппозиции. В итоге оппозиционные депутаты не приняли участия в голосовании, нарушив кворум.

14 декабря голосовании Сейм принял резолюцию с этой поправкой 231 голосом из 234 избирателей.

Решение польского парламента приветствовал в Twitter глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Польский Сейм признал РФ государством-спонсором терроризма. Благодарен нашим польским союзникам за это важное решение. Уверен, что это станет трендом среди многих других стран", – написал Ермак.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли. 

До Польши государством – спонсором терроризма Россию признали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия.

Европейский парламент на заседании 23 ноября также принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.

Теги: Россия, Украина, Польша, терроризм, оккупация, террористы, парламент, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Сейм Польши, Андрей Ермак, Andriy Yermak, российские оккупанты
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