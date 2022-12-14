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Россия, Турция, Китай, Иран и Пакистан собрались совместно бороться с терроризмом

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Володин отметил, что в ближайшее время страны проведут консультацию по вопросу проведения конференции по противодействию терроризму
Володин отметил, что в ближайшее время страны проведут консультацию по вопросу проведения конференции по противодействию терроризму
Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы страны-агрессора России Вячеслав Володин 13 декабря анонсировал совместную с Турцией, Китаем, Ираном и Пакистаном "конференцию по противодействию терроризму". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, видео опубликовал канал "Дума ТВ" в Telegram.

"Мы договорились о проведении конференции по вопросам противодействия терроризму и развитию межрегионального сотрудничества в формате Турция – Россия – Иран – Китай – Пакистан в первом полугодии 2023 года для того, чтобы рассмотреть вопросы, беспокоящие наши страны. В первую очередь – по противодействию терроризму в регионе", – заявил спикер Госдумы РФ.

Он добавил, что в ближайшее время страны проведут консультацию по этому вопросу.

"Наши президенты делают все для того, чтобы защитить суверенитет своих государств", – добавил он.

Контекст:

Россия признана государством – спонсором терроризма Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей и Чехией. Также 23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма.

Кроме того, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Иран, Турция, Китай, Пакистан, терроризм, Госдума, Вячеслав Володин
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