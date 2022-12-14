Россия, Турция, Китай, Иран и Пакистан собрались совместно бороться с терроризмом

"Мы договорились о проведении конференции по вопросам противодействия терроризму и развитию межрегионального сотрудничества в формате Турция – Россия – Иран – Китай – Пакистан в первом полугодии 2023 года для того, чтобы рассмотреть вопросы, беспокоящие наши страны. В первую очередь – по противодействию терроризму в регионе", – заявил спикер Госдумы РФ.
Он добавил, что в ближайшее время страны проведут консультацию по этому вопросу.
"Наши президенты делают все для того, чтобы защитить суверенитет своих государств", – добавил он.
Россия признана государством – спонсором терроризма Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей и Чехией. Также 23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма.
Кроме того, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли.