Россия, Турция, Китай, Иран и Пакистан собрались совместно бороться с терроризмом

Володин отметил, что в ближайшее время страны проведут консультацию по вопросу проведения конференции по противодействию терроризму Фото: duma.gov.ru

"Мы договорились о проведении конференции по вопросам противодействия терроризму и развитию межрегионального сотрудничества в формате Турция – Россия – Иран – Китай – Пакистан в первом полугодии 2023 года для того, чтобы рассмотреть вопросы, беспокоящие наши страны. В первую очередь – по противодействию терроризму в регионе", – заявил спикер Госдумы РФ.

Он добавил, что в ближайшее время страны проведут консультацию по этому вопросу.

"Наши президенты делают все для того, чтобы защитить суверенитет своих государств", – добавил он.