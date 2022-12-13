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Победа Украины вернет всех на скамью подсудимых – Офис президента Украины о торговце смертью из России Буте

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Бута в 2012 году осудили на 25 лет
Бута в 2012 году осудили на 25 лет
Фото: EPA

Россиянин Виктор Бут, осужденный в США за торговлю оружием и поддержку терроризма и вернувшийся в РФ в результате обмена, вернется в тюрьму после победы Украины в противостоянии с Россией. Об этом заявил 13 декабря в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Политическая карьера торговца смертью Бута в РФ логичная с точки зрения российской сущности. Путинская Россия – крупнейшая преступная группировка, которая инвестирует в конфликты, финансирует терроризм, покупает политиков и занимается дестабилизацией на планете. Победа Украины вернет всех на скамью подсудимых", – написал он.

Контекст:

Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке и после двухлетней тяжбы выдан США, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в США террористической. Срок Бут отбывал в городе Мэрион (штат Иллинойс).

8 декабря 2022 года Соединенные Штаты и Российская Федерация провели обмен заключенными. США отдали Бута и вернули домой осужденную в РФ гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер.

Журналист CNN Кевин Липтак из пресс-пула Белого дома 9 декабря опубликовал официальный документ о помиловании Бута президентом США Джо Байденом. Освобождение Бута было оформлено как президентское помилование, которое может быть отозвано при нарушении Бутом любого из указанных в документе условий, тогда приговор россиянину снова вступит в силу. 

Помилование Бута будет отозвано, если он попытается въехать в США, совершить новые преступления против США или нарушить законы США, требовать каких бы то ни было компенсаций от США и выдвигать какие бы то ни было претензии к США, их институтам и официальным лицам.

12 декабря российская партия ЛДПР объявила, что Бут стал ее членом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, терроризм, тюрьма, террористы, советник, Виктор Бут, Михаил Подоляк, россияне
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