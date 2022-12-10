Журналист CNN опубликовал документ с условиями, на которых Байден помиловал Бута

Освобождение Бута было оформлено как президентское помилование, которое может быть отозвано при нарушении Бутом любого из указанных в документе условий.
Так, Бут не может под страхом отзыва помилования получать какие бы то ни было отчисления и гонорары от изданий и фильмов, в которых использована его история (Бут был прототипом центрального персонажа фильма "Оружейный барон", которого сыграл Николас Кейдж).
Помилование Бута будет отозвано также, если он попытается въехать в США, совершить новые преступления против США или нарушить законы США, требовать каких бы то ни было компенсаций от США и выдвигать какие бы то ни было претензии к США, их институтам и официальным лицам.
В случае нарушения условий приговор россиянину снова вступит в силу.
The official commutation for Viktor Bout that Biden signed last Friday (December 2). Bout isn’t allowed to return to the US and can’t profit from a book or movie about his arrest or release pic.twitter.com/5a57MIFDvc— Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) December 9, 2022
8 декабря Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация провели обмен заключенными. США отдали россиянина Виктора Бута и вернули домой осужденную в РФ гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер.
Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщала "Русская служба BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Химкинский суд признал баскетболистку виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере, ей назначили наказание в виде девяти лет колонии общего режима.
Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке и после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в США террористической. Срок Бут отбывал в городе Мэрион (штат Иллинойс).