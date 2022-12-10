Журналист CNN опубликовал документ с условиями, на которых Байден помиловал Бута

Бут вернулся в Россию спустя 14 лет с момента своего ареста в Таиланде Скриншот: ntv.ru

Освобождение Бута было оформлено как президентское помилование, которое может быть отозвано при нарушении Бутом любого из указанных в документе условий.

Так, Бут не может под страхом отзыва помилования получать какие бы то ни было отчисления и гонорары от изданий и фильмов, в которых использована его история (Бут был прототипом центрального персонажа фильма "Оружейный барон", которого сыграл Николас Кейдж).

Помилование Бута будет отозвано также, если он попытается въехать в США, совершить новые преступления против США или нарушить законы США, требовать каких бы то ни было компенсаций от США и выдвигать какие бы то ни было претензии к США, их институтам и официальным лицам.

В случае нарушения условий приговор россиянину снова вступит в силу.

The official commutation for Viktor Bout that Biden signed last Friday (December 2). Bout isn’t allowed to return to the US and can’t profit from a book or movie about his arrest or release pic.twitter.com/5a57MIFDvc — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) December 9, 2022