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Журналист CNN опубликовал документ с условиями, на которых Байден помиловал Бута

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Бут вернулся в Россию спустя 14 лет с момента своего ареста в Таиланде
Скриншот: ntv.ru

Журналист CNN Кевин Липтак из пресс-пула Белого дома 9 декабря опубликовал в Twitter официальный документ о помиловании президентом Джо Байденом российского торговца оружием Виктора Бута. Указ о помиловании глава Белого дома подписал 2 декабря.

Освобождение Бута было оформлено как президентское помилование, которое может быть отозвано при нарушении Бутом любого из указанных в документе условий. 

Так, Бут не может под страхом отзыва помилования получать какие бы то ни было отчисления и гонорары от изданий и фильмов, в которых использована его история (Бут был прототипом центрального персонажа фильма "Оружейный барон", которого сыграл Николас Кейдж).

Помилование Бута будет отозвано также, если он попытается въехать в США, совершить новые преступления против США или нарушить законы США, требовать каких бы то ни было компенсаций от США и выдвигать какие бы то ни было претензии к США, их институтам и официальным лицам.

В случае нарушения условий приговор россиянину снова вступит в силу.

Контекст:

8 декабря Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация провели обмен заключенными. США отдали россиянина Виктора Бута и вернули домой осужденную в РФ гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер. 

Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщала "Русская служба BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Химкинский суд признал баскетболистку виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере, ей назначили наказание в виде девяти лет колонии общего режима.

Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке и после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в США террористической. Срок Бут отбывал в городе Мэрион (штат Иллинойс).

Теги: Россия, США, оружие, Джо Байден, Виктор Бут, помилование
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