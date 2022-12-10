Россия соглашается передать США американца Уилана в обмен на осужденного в Германии россиянина Красикова – СМИ

В июле CNN сообщал со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять Бута на Уилана и находившуюся в российской тюрьме американскую баскетболистку Бритни Грайнер. Однако Уилан не стал участником обмена 8 декабря.
Телеканал отметил, что США называли российской стороне имена нескольких российских заключенных в США, которых могла бы получить РФ (в частности, обвиняемого в отмывании денег, взломе и вымогательстве Александра Винника и киберпреступника Романа Селезнева).
Собеседники журналистов утверждают, что Вашингтону не удалось договориться с Берлином об освобождении Красикова.
15 декабря 2021 года суд в Берлине приговорил Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россиянин не оспорил приговор в положенный срок.
Пожизненного заключения для Соколова-Красикова требовала федеральная прокуратура Германии. Она предполагала, что ответчик выполнял заказ "государственных органов РФ".
Хангошвили убили 23 августа 2019 года. Киллер подъехал к нему на велосипеде и сделал несколько выстрелов. Его задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.
Бывшего американского морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. По версии следствия, он получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщает "Русская служба BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Ее обвиняли в контрабанде наркотиков в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта.
Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке и после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в США террористической. Срок Бут отбывал в городе Мэрион (штат Иллинойс).