США обменяли российского торговца оружием Бута на баскетболистку Грайнер

В Абу-Даби произошел обмен заключенными между США и Россией: Бута обменяли на Грайнер Фото: EPA

"МИД России: сегодня в аэропорту Абу-Даби [Объединенные Арабские Эмираты] успешно завершился обмен россиянина Бута на американку Грайнер", – сказано в сообщении.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Бут и Москалькова перед обменом были помилованы, что означает возможность свободы передвижения после обмена, пишет "РИА Новости".

"РИА Новости", ссылаясь на Белый дом, отмечает, что президент США Джо Байден готовит экстренное обращение к нации в связи с освобождением Грайнер.

Президент США Джо Байден в Twitter сообщил, что Грайнер в безопасности и уже находится в самолете на пути домой.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

В июле телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что администрация Байдена предложила России обменять Бута на Грайнер и обвиненного в РФ в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Известно, что Уилан не стал участником сегодняшнего обмена, сообщает CNN.