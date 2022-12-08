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США обменяли российского торговца оружием Бута на баскетболистку Грайнер

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В Абу-Даби произошел обмен заключенными между США и Россией: Бута обменяли на Грайнер
В Абу-Даби произошел обмен заключенными между США и Россией: Бута обменяли на Грайнер
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация провели обмен заключенными. США отдали РФ россиянина Виктора Бута и возвращают домой осужденную в РФ гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом 8 декабря в Telegram сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на министерство иностранных дел России.

"МИД России: сегодня в аэропорту Абу-Даби [Объединенные Арабские Эмираты] успешно завершился обмен россиянина Бута на американку Грайнер", – сказано в сообщении.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Бут и Москалькова перед обменом были помилованы, что означает возможность свободы передвижения после обмена, пишет "РИА Новости".

"РИА Новости", ссылаясь на Белый дом, отмечает, что президент США Джо Байден готовит экстренное обращение к нации в связи с освобождением Грайнер.

Президент США Джо Байден в Twitter сообщил, что Грайнер в безопасности и уже находится в самолете на пути домой.

В июле телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что администрация Байдена предложила России обменять Бута на Грайнер и обвиненного в РФ в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Известно, что Уилан не стал участником сегодняшнего обмена, сообщает CNN.

Контекст:

Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщает "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта.

Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке, после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в Штатах террористической. Срок Бут отбывает в городе Мэрион в Иллинойсе.

Бывшего американского морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. По версии следствия, он получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили. 15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Теги: Россия, СМИ, США, оружие, Джо Байден, Москва, баскетбол, наркотики, МИД России, заключенные, Белый дом, контрабанда, приговор, Абу-Даби, Иллинойс, Виктор Бут, Российская Федерация, колония, Бриттни Грайнер, россияне
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