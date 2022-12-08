США обменяли российского торговца оружием Бута на баскетболистку Грайнер

"МИД России: сегодня в аэропорту Абу-Даби [Объединенные Арабские Эмираты] успешно завершился обмен россиянина Бута на американку Грайнер", – сказано в сообщении.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Бут и Москалькова перед обменом были помилованы, что означает возможность свободы передвижения после обмена, пишет "РИА Новости".
"РИА Новости", ссылаясь на Белый дом, отмечает, что президент США Джо Байден готовит экстренное обращение к нации в связи с освобождением Грайнер.
Президент США Джо Байден в Twitter сообщил, что Грайнер в безопасности и уже находится в самолете на пути домой.
Moments ago I spoke to Brittney Griner.— President Biden (@POTUS) December 8, 2022
She is safe.
She is on a plane.
She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT
В июле телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что администрация Байдена предложила России обменять Бута на Грайнер и обвиненного в РФ в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Известно, что Уилан не стал участником сегодняшнего обмена, сообщает CNN.
Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщает "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта.
Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке, после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в Штатах террористической. Срок Бут отбывает в городе Мэрион в Иллинойсе.
Бывшего американского морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. По версии следствия, он получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили. 15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.