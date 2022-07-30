РФ предложила США включить в обмен заключенными экс-офицера ФСБ, осужденного за убийство чеченского командира в Берлине – СМИ

К пожизненному заключению Красикова за убийство Хангошвили приговорил суд в Берлине 15 декабря 2021 года Фото: EPA

Об этом 29 июля сообщил CNN со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, американской стороне запрос показался проблемным – он поступил через неофициальный канал, используемый ФСБ, кроме того, Красиков находится под стражей в Германии.

Поэтому власти США запрос РФ не рассматривали как официальный ответ на предложение Вашингтона Москве по обмену заключенными. 27 июля CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который в США отбывает 25-летний срок заключения по обвинению в торговле оружием (Бута арестовали в 2008 году, а в 2012-м ему вынесли приговор).

По данным источника CNN в правительстве Германии, США обратились к властям ФРГ с запросом о готовности включить Красикова в обмен.

Собеседник телеканала отметил, что эти обсуждения не выходили на высший уровень правительства ФРГ, поэтому потенциальная выдача Красикова всерьез не рассматривалась.

Российские государственные СМИ (в частности, агентство "РИА Новости"), сообщая о предложении РФ со ссылкой на CNN, впервые назвали Вадима Красикова его настоящим именем, указал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Очевидно, что маски сняты. [Президент РФ Владимир] Путин хочет вернуть своих убийц", – считает Грозев.

This is also the fist time Russian state media (reporting on this CNN story) refer to Vadim Krasikov by his real name - which we together with @the_ins_ru and @derspiegel - first identified. Clearly the masks are off. Putin wants his killers back. https://t.co/1K2WpAfX1B — Christo Grozev (@christogrozev) July 29, 2022

Бывшего морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. В 2020 году Уилана признали виновным и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Спортсменку обвиняют в контрабанде наркотиков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 июля по итогам "прямого и откровенного" телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что "надавил на Кремль" в вопросе освобождения Уилана и Грайнер.

Блинкен отказался рассказать, считает ли РФ такое предложение приемлемым. Он оставил без комментария вопрос, как Лавров на него отреагировал. "Было важно, чтобы он услышал об этом напрямую", – сказал госсекретарь.