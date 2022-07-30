ГОРДОН
 
 
МИР

РФ предложила США включить в обмен заключенными экс-офицера ФСБ, осужденного за убийство чеченского командира в Берлине – СМИ

К пожизненному заключению Красикова за убийство Хангошвили приговорил суд в Берлине 15 декабря 2021 года
К пожизненному заключению Красикова за убийство Хангошвили приговорил суд в Берлине 15 декабря 2021 года
Фото: EPA

Российские власти в начале июля предлагали США включить в обмен заключенными экс-полковника ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом 29 июля сообщил CNN со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, американской стороне запрос показался проблемным – он поступил через неофициальный канал, используемый ФСБ, кроме того, Красиков находится под стражей в Германии.

Поэтому власти США запрос РФ не рассматривали как официальный ответ на предложение Вашингтона Москве по обмену заключенными. 27 июля CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который в США отбывает 25-летний срок заключения по обвинению в торговле оружием (Бута арестовали в 2008 году, а в 2012-м ему вынесли приговор).

По данным источника CNN в правительстве Германии, США обратились к властям ФРГ с запросом о готовности включить Красикова в обмен.

Собеседник телеканала отметил, что эти обсуждения не выходили на высший уровень правительства ФРГ, поэтому потенциальная выдача Красикова всерьез не рассматривалась.

Российские государственные СМИ (в частности, агентство "РИА Новости"), сообщая о предложении РФ со ссылкой на CNN, впервые назвали Вадима Красикова его настоящим именем, указал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Очевидно, что маски сняты. [Президент РФ Владимир] Путин хочет вернуть своих убийц", – считает Грозев.

Бывшего морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. В 2020 году Уилана признали виновным и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Спортсменку обвиняют в контрабанде наркотиков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 июля по итогам "прямого и откровенного" телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что "надавил на Кремль" в вопросе освобождения Уилана и Грайнер.

Блинкен отказался рассказать, считает ли РФ такое предложение приемлемым. Он оставил без комментария вопрос, как Лавров на него отреагировал. "Было важно, чтобы он услышал об этом напрямую", – сказал госсекретарь.

Контекст:

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.

В октябре 2020 года в Берлине начался суд над Красиковым, ему зачитали текст обвинения в совершении убийства Хангошвили.

15 декабря 2021 года суд в Берлине заочно приговорил к пожизненному заключению Красикова (в Германию он въехал по документам, выданным на имя Вадима Соколова). Россиянин не оспорил приговор в положенный срок.

Пожизненного заключения для Соколова-Красикова требовала федеральная прокуратура Германии. Она предполагала, что ответчик выполнял заказ "государственных органов РФ".

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Теги: Россия, США, Германия, убийство, Берлин, шпионаж, арест, ФСБ, заключенные, приговор, CNN, спецслужбы, обвинение, Виктор Бут, Bellingcat, киллер, Пол Уилан, Зелимхан Хангошвили, преступник, Вадим Красиков, Христо Грозев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (254587)
2
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (251296)
3
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (180652)
4
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (143054)
5
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (111248)
6
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (87330)
7
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (78012)
8
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (74106)
 
 
 
 