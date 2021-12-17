Перед убийством Хангошвили киллер был на закрытой базе ФСБ, где учат экстремальной стрельбе – Грозев

По данным следствия, убийство было совершено с велосипеда.

Грозев рассказал, что удалось узнать о Красикове.

"Изучали, чем занимался этот Красиков последние годы и где он был за несколько недель до путешествия, которое закончилось убийством. [...] Он был на базах ФСБ, включая очень закрытую базу в Балашихе [Московской области РФ], где обучаются люди в стрельбе в экстремальных условиях – например, с велосипеда", – сказал расследователь.

Он отметил, что в России Хангошвили называют террористом, видимо, потому, что он воевал во время чеченской войны против российских войск, во время российско-грузинской войны на стороне грузин (так как сам он грузин), а также, "возможно, он участвовал отчасти и войне в Украине, когда он воевал на стороне батальонов, которые защищали территориальную целостность Украины".

"Так что причин достаточно, чтобы он был врагом государства Россия, но был ли он террористом, мы по крайней мере не смогли доказать", – подчеркнул Грозев.

Он считает, что к убийству Хангошвили причастна группа убийц, которые работают на ФСБ.