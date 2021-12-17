На ФСБ работает группа убийц, которые занимаются "зачисткой" людей в странах Европы – Грозев

Речь об этом зашла во время обсуждения убийства в Берлине в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. 15 декабря был признан виновным в этом убийстве и приговорен к пожизненному заключению гражданин РФ Вадим Соколов (Красиков).

Грозев рассказал, что Хангошвили был в переданном ФСБ Германии списке из двух десятков человек, которых в России называют террористами.

"Все люди из этого списка, который был передан в 2012 году, один после другого бывают убитыми, и они ликвидируются не какими-то чеченскими группами смерти, не представителями [главы Чечни Рамзана] Кадырова, хотя есть очень плотная попытка представить это миру, как будто это какая-то там внутричеченская "чистка". Нет, здесь речь идет о группе убийц, которые работают на ФСБ, которые, кажется, четырех таких чеченцев уже убили в Турции и как минимум одного в Европе, в Германии", – сказал он.

По словам расследователя Bellingcat, это люди, которые путешествуют по миру с фальшивыми паспортами, как фигуранты дела о покушении в Великобритании на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Руслан Боширов и Александр Петров.

Грозев отметил, что его расследовательская группа не выясняла, почему убивают людей из "немецкого" списка ФСБ.