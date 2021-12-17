На ФСБ работает группа убийц, которые занимаются "зачисткой" людей в странах Европы – Грозев

Речь об этом зашла во время обсуждения убийства в Берлине в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. 15 декабря был признан виновным в этом убийстве и приговорен к пожизненному заключению гражданин РФ Вадим Соколов (Красиков).
Грозев рассказал, что Хангошвили был в переданном ФСБ Германии списке из двух десятков человек, которых в России называют террористами.
"Все люди из этого списка, который был передан в 2012 году, один после другого бывают убитыми, и они ликвидируются не какими-то чеченскими группами смерти, не представителями [главы Чечни Рамзана] Кадырова, хотя есть очень плотная попытка представить это миру, как будто это какая-то там внутричеченская "чистка". Нет, здесь речь идет о группе убийц, которые работают на ФСБ, которые, кажется, четырех таких чеченцев уже убили в Турции и как минимум одного в Европе, в Германии", – сказал он.
По словам расследователя Bellingcat, это люди, которые путешествуют по миру с фальшивыми паспортами, как фигуранты дела о покушении в Великобритании на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Руслан Боширов и Александр Петров.
Грозев отметил, что его расследовательская группа не выясняла, почему убивают людей из "немецкого" списка ФСБ.
23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.
В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.
Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.
В октябре 2020 года в Берлине начался суд над Соколовым, ему зачитали текст обвинения в совершении убийства Хангошвили.
В марте 2021 года Украина передала Германии улики по делу об убийстве Хангошвили, обнаруженные во время спецоперации в Харькове.
Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.