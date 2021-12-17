Россиянин, убивший бывшего чеченского полевого командира Хангошвили, причастен к другим убийствам – Грозев

"Этот персонаж еще убил одного бизнесмена в 2013 году, еще участвовал в убийстве совершенно невиновного ни в чем этнического россиянина в 2008 году. Это то, что мы тоже обнаружили в [российской] Республике Карелия. Видимо, он вообще не задумывается, кого убивает", – сказал он.

По словам расследователя, убийца Хангошвили "получает инструкции от своих кураторов и это делает, поэтому он не может быть хорошим человеком априори".

Грозев считает, что к убийству Хангошвили причастна группа убийц, которые работают на ФСБ. Он, в частности, рассказал, что Красиков за несколько недель до поездки в Германию ради убийства бывал на базах ФСБ, в том числе на закрытой базе в Балашихе в Подмосковье, где учат стрельбе в экстремальных условиях.