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Россиянин, убивший бывшего чеченского полевого командира Хангошвили, причастен к другим убийствам – Грозев

Грозев считает, что киллер убивает, не задумываясь
Грозев считает, что киллер убивает, не задумываясь
Фото: pixabay.com

Россиянин Вадим Красиков (Соколов), убивший в Берлине в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, имеет отношение и к другим убийствам. Об этом 17 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Этот персонаж еще убил одного бизнесмена в 2013 году, еще участвовал в убийстве совершенно невиновного ни в чем этнического россиянина в 2008 году. Это то, что мы тоже обнаружили в [российской] Республике Карелия. Видимо, он вообще не задумывается, кого убивает", – сказал он.

По словам расследователя, убийца Хангошвили "получает инструкции от своих кураторов и это делает, поэтому он не может быть хорошим человеком априори".

Грозев считает, что к убийству Хангошвили причастна группа убийц, которые работают на ФСБ. Он, в частности, рассказал, что Красиков за несколько недель до поездки в Германию ради убийства бывал на базах ФСБ, в том числе на закрытой базе в Балашихе в Подмосковье, где учат стрельбе в экстремальных условиях.

Контекст:

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.

В октябре 2020 года в Берлине начался суд над Соколовым, ему зачитали текст обвинения в совершении убийства Хангошвили.

В марте 2021 года Украина передала Германии улики по делу об убийстве Хангошвили, обнаруженные во время спецоперации в Харькове.

15 декабря Красиков был признан виновным в этом убийстве и приговорен к пожизненному заключению

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Теги: Германия, убийство, ФСБ, спецслужбы, Карелия, Bellingcat, киллер, Христо Грозев, бизнесмен
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