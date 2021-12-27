Россиянин, осужденный на пожизненное заключение за убийство чеченского командира в Берлине, не стал обжаловать приговор

15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Красикова (в Германию он въехал по документам, выданным на имя Вадима Соколова), обвиняемого в убийстве Хангошвили. Пожизненного заключения для Соколова-Красикова требовала федеральная прокуратура Германии. Она предполагает, что ответчик выполнял заказ "государственных органов РФ".

Красиков не оспорил приговор в положенный срок.

Федеральная прокуратура также не стала обжаловать решение суда, таким образом, оно вступило в законную силу.