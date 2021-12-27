Россиянин, осужденный на пожизненное заключение за убийство чеченского командира в Берлине, не стал обжаловать приговор

15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Красикова (в Германию он въехал по документам, выданным на имя Вадима Соколова), обвиняемого в убийстве Хангошвили. Пожизненного заключения для Соколова-Красикова требовала федеральная прокуратура Германии. Она предполагает, что ответчик выполнял заказ "государственных органов РФ".
Красиков не оспорил приговор в положенный срок.
Федеральная прокуратура также не стала обжаловать решение суда, таким образом, оно вступило в законную силу.
23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.
В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.
Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.
В октябре 2020 года в Берлине начался суд над Красиковым, ему зачитали текст обвинения в совершении убийства Хангошвили.
В марте 2021 года Украина передала Германии улики по делу об убийстве Хангошвили, обнаруженные во время спецоперации в Харькове.
Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.