"Многие считают, что российская культура – это [писатель Федор] Достоевский или [композитор Петр] Чайковский. Но настоящая глубинная ru-культура – это АУЕ (тюремная субкультура). Там есть правило: "Не бросать мыло в душе". И это лучшее описание отношений России с партнерами по "антизападной коалиции" в вопросе цен на нефть", – написал он.

Багато хто вважає, що російська культура – це Достоєвський чи Чайковський. Але справжня, глибинна ru-культура – це АУЕ (тюремна субкультура). Там є правило: «Не кидати мило в душі». І це найкращий опис відносин Росії з партнерами по «антизахідній коаліції» в питанні цін на нафту.

Контекст:

2 декабря правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия.

Перед этим Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что покупатели сырой нефти из Китая приостановили закупки части нефти России, ожидая подробностей об уровне ценового потолка.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за ограничений цен на нефть к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.