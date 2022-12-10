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Подоляк: "Не бросать мыло в душе" – лучшее описание отношений России с партнерами в вопросе цен на нефть

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Подоляк отметил, что российская культура - это не только Достоевский и Чайковский
Подоляк отметил, что российская культура - это не только Достоевский и Чайковский
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Отношения России с партнерами по борьбе с Западом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнил 10 декабря в Twitter с отношениями в тюрьме.

"Многие считают, что российская культура – это [писатель Федор] Достоевский или [композитор Петр] Чайковский. Но настоящая глубинная ru-культура – это АУЕ (тюремная субкультура). Там есть правило: "Не бросать мыло в душе". И это лучшее описание отношений России с партнерами по "антизападной коалиции" в вопросе цен на нефть", – написал он.

Контекст:

2 декабря правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "Группы семи" и Австралия.

Перед этим Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что покупатели сырой нефти из Китая приостановили закупки части нефти России, ожидая подробностей об уровне ценового потолка.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за ограничений цен на нефть к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, тюрьма, культура, нефть, советник, Федор Достоевский, тюрьмы, Михаил Подоляк, Петр Чайковский
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