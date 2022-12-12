В Киеве, Москве, Вашингтоне и Берлине знают результат войны России против Украины – Подоляк

"И в Киеве, и в Москве, и в Вашингтоне, и в Берлине знают результат войны: [президент России Владимир] Путин упадет, Россия проиграет. Вопрос скорости окончания войны – это вопрос поставки оружия (те же Leos (видимо, речь идет о немецких танках Leopard. – "ГОРДОН")", – написал он.
Подоляк считает, что "затягивание войны – это не о контролировании процессов, это об умножении жертв, которых могло бы не быть".
І в Києві, і в Москві, і у Вашингтоні, і в Берліні знають результат війни: Путін упаде, Росія програє. Питання швидкості закінчення війни – це питання постачання зброї (ті ж Leos). Затягування війни – це не про контролювання процесів. Це про множення жертв, яких могло б не бути.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 12, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский в ток-шоу с Дэвидом Леттерманом на Netflix, цитаты из которого опубликовала сегодня "Украинская правда", выразил убеждение, что Россия прекратит войну против Украины в случае возможной смерти Путина.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля войска РФ под давлением и после успешных действий ВСУ покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
С 24 февраля по 12 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 94 760 военных убитыми.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".
В Украине и за рубежом неоднократно высказывалось убеждение, что войну выиграет Украина.