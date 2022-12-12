В Киеве, Москве, Вашингтоне и Берлине знают результат войны России против Украины – Подоляк

"И в Киеве, и в Москве, и в Вашингтоне, и в Берлине знают результат войны: [президент России Владимир] Путин упадет, Россия проиграет. Вопрос скорости окончания войны – это вопрос поставки оружия (те же Leos (видимо, речь идет о немецких танках Leopard. – "ГОРДОН")", – написал он.

Подоляк считает, что "затягивание войны – это не о контролировании процессов, это об умножении жертв, которых могло бы не быть".

І в Києві, і в Москві, і у Вашингтоні, і в Берліні знають результат війни: Путін упаде, Росія програє. Питання швидкості закінчення війни – це питання постачання зброї (ті ж Leos). Затягування війни – це не про контролювання процесів. Це про множення жертв, яких могло б не бути. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент Украины Владимир Зеленский в ток-шоу с Дэвидом Леттерманом на Netflix, цитаты из которого опубликовала сегодня "Украинская правда", выразил убеждение, что Россия прекратит войну против Украины в случае возможной смерти Путина.