Посол ЕС Маасикас заявил, что для него победа Украины в войне означает членство Украины в Евросоюзе

Маасикас: Для меня победа должна выглядеть так, что Украина стала членом ЕС Фото: president.gov.ua

Трансляция форума проходила на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Что такое победа – это должна определять сама Украина. Для меня победа должна выглядеть так, что Украина стала членом ЕС", – сказал Маасикас.

Он также подчеркнул, что граждане ЕС поддерживают европейские устремления Украины.

"Граждане ЕС с самого начала полномасштабной российской агрессии не только поддерживают Украину в ее борьбе, но и приветствуют Украину как европейское государство. Еще в апреле более 50% населения ЕС поддерживало идею приглашения Украины к вступлению в Евросоюз", – сказал глава европейского диппредставительства

По мнению Маасикаса, руководителей стран ЕС, "традиционно не очень благосклонно относящихся к какой-либо идее расширения", в этот раз не нужно было сильно убеждать, так как они сами признавали, что эту идею поддерживают их избиратели.

Кроме того, он напомнил, что ЕС предоставил механизм временной защиты для украинских беженцев в Европе и продлил эту программу еще на два года.