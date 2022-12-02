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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол ЕС Маасикас заявил, что для него победа Украины в войне означает членство Украины в Евросоюзе

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Маасикас: Для меня победа должна выглядеть так, что Украина стала членом ЕС
Маасикас: Для меня победа должна выглядеть так, что Украина стала членом ЕС
Фото: president.gov.ua

Граждане Европейского союза поддерживают Украину не только в ее борьбе против российской агрессии, но и в стремлении к членству в ЕС, заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас во время Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.

Трансляция форума проходила на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Что такое победа – это должна определять сама Украина. Для меня победа должна выглядеть так, что Украина стала членом ЕС", – сказал Маасикас.

Он также подчеркнул, что граждане ЕС поддерживают европейские устремления Украины.

"Граждане ЕС с самого начала полномасштабной российской агрессии не только поддерживают Украину в ее борьбе, но и приветствуют Украину как европейское государство. Еще в апреле более 50% населения ЕС поддерживало идею приглашения Украины к вступлению в Евросоюз", – сказал глава европейского диппредставительства

По мнению Маасикаса, руководителей стран ЕС, "традиционно не очень благосклонно относящихся к какой-либо идее расширения", в этот раз не нужно было сильно убеждать, так как они сами признавали, что эту идею поддерживают их избиратели.

Кроме того, он напомнил, что ЕС предоставил механизм временной защиты для украинских беженцев в Европе и продлил эту программу еще на два года.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.

Теги: евроинтеграция, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, Матти Маасикас, Киевский форум по безопасности, ЕС
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