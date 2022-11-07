89% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветать в составе Евросоюза – опрос

Респондентам предложили выбрать одно из утверждений о будущем Украины, с которым они согласны больше всего.
89% выбрали вариант: "Украина через 10 лет будет процветающей страной в составе Евросоюза". Полностью это поддержали 63% опрошенных, "скорее" поддержали – 26%.
Больше всего так ответивших живет на западе Украины (90%), меньше всего – на востоке (76%).
С ответом "Украина через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей" полностью согласился 1% респондентов, "скорее" согласны – 3%.
Еще 6% участников опроса КМИС отказались отвечать или затруднились с ответом.
В социологическом исследовании 21–23 октября принимали участие 1000 граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.