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89% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветать в составе Евросоюза – опрос

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Оптимистов среди опрошенных оказалось больше
Оптимистов среди опрошенных оказалось больше
Фото: ЕРА

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты социологического опроса, проведенного в октябре Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респондентам предложили выбрать одно из утверждений о будущем Украины, с которым они согласны больше всего.

89% выбрали вариант: "Украина через 10 лет будет процветающей страной в составе Евросоюза". Полностью это поддержали 63% опрошенных, "скорее" поддержали – 26%.

Больше всего так ответивших живет на западе Украины (90%), меньше всего – на востоке (76%).

С ответом "Украина через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей" полностью согласился 1% респондентов, "скорее" согласны – 3%.

Еще 6% участников опроса КМИС отказались отвечать или затруднились с ответом.

Скриншот: kiis.com.ua
Скриншот: kiis.com.ua

В социологическом исследовании 21–23 октября принимали участие 1000 граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: экономика, соцопрос, евроинтеграция, Европейский союз, украинцы, КМИС, Евросоюз, ЕС
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