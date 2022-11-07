89% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветать в составе Евросоюза – опрос

Респондентам предложили выбрать одно из утверждений о будущем Украины, с которым они согласны больше всего.

89% выбрали вариант: "Украина через 10 лет будет процветающей страной в составе Евросоюза". Полностью это поддержали 63% опрошенных, "скорее" поддержали – 26%.

Больше всего так ответивших живет на западе Украины (90%), меньше всего – на востоке (76%).

С ответом "Украина через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей" полностью согласился 1% респондентов, "скорее" согласны – 3%.

Еще 6% участников опроса КМИС отказались отвечать или затруднились с ответом.

Скриншот: kiis.com.ua

В социологическом исследовании 21–23 октября принимали участие 1000 граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.