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Вступление Украины в Евросоюз займет больше года или двух – еврокомиссар

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Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении в Европейский союз могут начаться в 2023 году
Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении в Европейский союз могут начаться в 2023 году
Фото: depositphotos.com

Вступление Украины в Евросоюз может занять "больше года или двух". Так заявил 6 ноября комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи, которого цитирует Welt.

По его словам, Украина стремится ускорить реформы и ускорить необходимую для этого работу, что является позитивным сигналом.

При этом Варгейи отметил, что не все семь реформ в Украине могут быть завершены быстро. Таким образом, график начала переговоров о вступлении в ЕС не может быть согласован.

"Учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух", – сказал еврокомиссар.

При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила Welt, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус страны-кандидата. Она отметила, что "под наблюдением ЕС уже проведено большое количество реформ", что позволяет ускорить процесс вступления и не использовать "стандартную процедуру".

Варгейи, в свою очередь, настаивает, что к Украине "должны применяться те же критерии, что и ко всем другим кандидатам".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, Оливер Варгейи, Ольга Стефанишина
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