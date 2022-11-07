Вступление Украины в Евросоюз займет больше года или двух – еврокомиссар

По его словам, Украина стремится ускорить реформы и ускорить необходимую для этого работу, что является позитивным сигналом.
При этом Варгейи отметил, что не все семь реформ в Украине могут быть завершены быстро. Таким образом, график начала переговоров о вступлении в ЕС не может быть согласован.
"Учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух", – сказал еврокомиссар.
При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила Welt, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус страны-кандидата. Она отметила, что "под наблюдением ЕС уже проведено большое количество реформ", что позволяет ускорить процесс вступления и не использовать "стандартную процедуру".
Варгейи, в свою очередь, настаивает, что к Украине "должны применяться те же критерии, что и ко всем другим кандидатам".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.