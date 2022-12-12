"Закономерное продолжение мыслей и тенденций". В России торговца оружием Бута торжественно приняли в ЛДПР

Бут был принят в партию в ходе слета ЛДПР в Москве. Отмечается, что он поблагодарил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского "за помощь в вызволении из заточения в США".

В ЛДПР появление бывшего заключенного в партийных рядах считают символичным, называя Бута "самым ярким примером американского произвола на мировой арене".

"Его освобождение было вопросом чести для ЛДПР. Основатель партии Владимир Жириновский говорил об этом еще в 2008 году. К сожалению, его политическое пророчество сбылось только после ухода из жизни", – отмечают в политсиле.

Действующий председатель партии Леонид Слуцкий заявил, что выбор Бута – "закономерное продолжение его мыслей и тенденций, которые были сформированы в самый непростой его период жизни". Новобранец партии согласился с ним и добавил, что стать членом ЛДПР для него – "естественное решение".

По данным российского пропагандистского агентства "РИА Новости", Бут пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.