"Закономерное продолжение мыслей и тенденций". В России торговца оружием Бута торжественно приняли в ЛДПР

Бут был принят в партию в ходе слета ЛДПР в Москве. Отмечается, что он поблагодарил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского "за помощь в вызволении из заточения в США".
В ЛДПР появление бывшего заключенного в партийных рядах считают символичным, называя Бута "самым ярким примером американского произвола на мировой арене".
"Его освобождение было вопросом чести для ЛДПР. Основатель партии Владимир Жириновский говорил об этом еще в 2008 году. К сожалению, его политическое пророчество сбылось только после ухода из жизни", – отмечают в политсиле.
Действующий председатель партии Леонид Слуцкий заявил, что выбор Бута – "закономерное продолжение его мыслей и тенденций, которые были сформированы в самый непростой его период жизни". Новобранец партии согласился с ним и добавил, что стать членом ЛДПР для него – "естественное решение".
По данным российского пропагандистского агентства "РИА Новости", Бут пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.
Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке и после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в США террористической. Срок Бут отбывал в городе Мэрион (штат Иллинойс).
8 декабря Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация провели обмен заключенными. США отдали Бута и вернули домой осужденную в РФ гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер.
Журналист CNN Кевин Липтак из пресс-пула Белого дома 9 декабря опубликовал официальный документ о помиловании Бута президентом США Джо Байденом. Освобождение Бута было оформлено как президентское помилование, которое может быть отозвано при нарушении Бутом любого из указанных в документе условий, тогда приговор россиянину снова вступит в силу. В частности, помилование Бута будет отозвано, если он попытается въехать в США, совершить новые преступления против США или нарушить законы США, требовать каких бы то ни было компенсаций от США и выдвигать какие бы то ни было претензии к США, их институтам и официальным лицам.