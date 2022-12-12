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"Закономерное продолжение мыслей и тенденций". В России торговца оружием Бута торжественно приняли в ЛДПР

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Бут вступил в ЛДПР
Бут вступил в ЛДПР
Скриншот: ЛДПР / Telegram

Вышедший из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между РФ и США россиянин Виктор Бут вступил в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), сообщила 12 декабря в Telegram пресс-служба политсилы.

Бут был принят в партию в ходе слета ЛДПР в Москве. Отмечается, что он поблагодарил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского "за помощь в вызволении из заточения в США".

В ЛДПР появление бывшего заключенного в партийных рядах считают символичным, называя Бута "самым ярким примером американского произвола на мировой арене".

"Его освобождение было вопросом чести для ЛДПР. Основатель партии Владимир Жириновский говорил об этом еще в 2008 году. К сожалению, его политическое пророчество сбылось только после ухода из жизни", – отмечают в политсиле.

Действующий председатель партии Леонид Слуцкий заявил, что выбор Бута – "закономерное продолжение его мыслей и тенденций, которые были сформированы в самый непростой его период жизни". Новобранец партии согласился с ним и добавил, что стать членом ЛДПР для него – "естественное решение".

По данным российского пропагандистского агентства "РИА Новости", Бут пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.

Контекст:

Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке и после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в США террористической. Срок Бут отбывал в городе Мэрион (штат Иллинойс).

8 декабря Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация провели обмен заключенными. США отдали Бута и вернули домой осужденную в РФ гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер.

Журналист CNN Кевин Липтак из пресс-пула Белого дома 9 декабря опубликовал официальный документ о помиловании Бута президентом США Джо Байденом. Освобождение Бута было оформлено как президентское помилование, которое может быть отозвано при нарушении Бутом любого из указанных в документе условий, тогда приговор россиянину снова вступит в силу. В частности, помилование Бута будет отозвано, если он попытается въехать в США, совершить новые преступления против США или нарушить законы США, требовать каких бы то ни было компенсаций от США и выдвигать какие бы то ни было претензии к США, их институтам и официальным лицам.

Теги: Россия, США, Владимир Жириновский, Джо Байден, Москва, ЛДПР, Леонид Слуцкий, Виктор Бут, Российская Федерация, помилование, Бриттни Грайнер, россияне
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