Шустер об обмене Бута: РФ спасает торговца смертью. Это все говорит о режиме

8 декабря Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация провели обмен заключенными. США отдали россиянина Виктора Бута и вернули домой осужденную в РФ гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер.
По мнению Шустера, "это новость серьезная".
"Я читал разные аналитические материалы. Человек, который делал с Виктором Бутом интервью еще в 2009 году, который ездил во всякие страны в Африке и с ним встречался, – значит, он говорит на CNN, что, с одной стороны, это хорошо, потому что мы видим, что сверхдержавы могут еще договариваться о чем-то. А с другой стороны, в общем-то, это такой жест в сторону российской армии: что, мол, "мы никого не оставляем на поле боя", – пересказал Шустер.
Он отметил, что сам смотрит на ситуацию совсем иначе. Журналист напомнил о первом в истории обмене заключенными между СССР и Западом, который состоялся 18 декабря 1976 года: РФ отдала диссидента Владимира Буковского за лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.
Бацман вспомнила ходившую по этому поводу частушку: "Поменяли хулигана на Луиса Корвалана".
"Совершенно точно. Значит, Владимир Буковский – реально хулиган. Нет вопросов. Это настоящий хулиган, я могу вам честно сказать. Я это очень хорошо знаю. А Бриттни Грайнер – тоже в каком-то смысле. Ну один грамм, понимаете, масла конопли – ну что? Ладно, тоже как бы хулиган. А Виктор Бут у нас сегодня выступает в роли Луиса Корвалана", – привел сравнение Шустер.
Он подчеркнул, что Корвалан для Компартии Советского Союза был "фигурой", "жертвой путча Пиночета, который был организован ЦРУ".
"Вот они спасают Луиса Корвалана, главу чилийской Компартии. Я понимаю это. Ну какая-то фигура все же. А тут они спасают торговца смертью. Понимаете? Вот это все говорит об этом режиме. У них нет никакой вообще идеологии, ни каких-то идей. Даже придуманной идеологии у них нет. Продавцы смерти или носители смерти – это и есть их идеология. Больше ничего", – подытожил Шустер.
Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщала "Русская служба BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Химкинский суд признал баскетболистку виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере, ей назначили наказание в виде девяти лет колонии общего режима.
Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке и после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в США террористической. Срок Бут отбывал в городе Мэрион (штат Иллинойс).