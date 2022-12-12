Шустер об обмене Бута: РФ спасает торговца смертью. Это все говорит о режиме

Шустер: Виктор Бут у нас сегодня выступает в роли Луиса Корвалана. Вот они спасают Корвалана, главу чилийской Компартии – я понимаю это. Ну какая-то фигура все же. А тут они спасают торговца смертью Фото: Шустер online / Facebook

8 декабря Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация провели обмен заключенными. США отдали россиянина Виктора Бута и вернули домой осужденную в РФ гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер.

По мнению Шустера, "это новость серьезная".

"Я читал разные аналитические материалы. Человек, который делал с Виктором Бутом интервью еще в 2009 году, который ездил во всякие страны в Африке и с ним встречался, – значит, он говорит на CNN, что, с одной стороны, это хорошо, потому что мы видим, что сверхдержавы могут еще договариваться о чем-то. А с другой стороны, в общем-то, это такой жест в сторону российской армии: что, мол, "мы никого не оставляем на поле боя", – пересказал Шустер.

Он отметил, что сам смотрит на ситуацию совсем иначе. Журналист напомнил о первом в истории обмене заключенными между СССР и Западом, который состоялся 18 декабря 1976 года: РФ отдала диссидента Владимира Буковского за лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

Бацман вспомнила ходившую по этому поводу частушку: "Поменяли хулигана на Луиса Корвалана".

"Совершенно точно. Значит, Владимир Буковский – реально хулиган. Нет вопросов. Это настоящий хулиган, я могу вам честно сказать. Я это очень хорошо знаю. А Бриттни Грайнер – тоже в каком-то смысле. Ну один грамм, понимаете, масла конопли – ну что? Ладно, тоже как бы хулиган. А Виктор Бут у нас сегодня выступает в роли Луиса Корвалана", – привел сравнение Шустер.

Он подчеркнул, что Корвалан для Компартии Советского Союза был "фигурой", "жертвой путча Пиночета, который был организован ЦРУ".

"Вот они спасают Луиса Корвалана, главу чилийской Компартии. Я понимаю это. Ну какая-то фигура все же. А тут они спасают торговца смертью. Понимаете? Вот это все говорит об этом режиме. У них нет никакой вообще идеологии, ни каких-то идей. Даже придуманной идеологии у них нет. Продавцы смерти или носители смерти – это и есть их идеология. Больше ничего", – подытожил Шустер.

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