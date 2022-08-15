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Американская баскетболистка Грайнер обжаловала приговор российского суда

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Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор суда
Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор суда
Фото: ЕРА

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую российский суд приговорил к девяти годам лишения свободы по статье о хранении и контрабанде наркотиков, обжаловала приговор. Об этом 15 августа сообщили "Интерфаксу" адвокаты спортсменки Марина Благоволина и Александр Бойков.

В заявлении адвокатов говорится, что они подали апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда.

Контекст:

Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщала "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.

4 августа Химкинский суд признал баскетболистку виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере, ей назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима.

Теги: Россия, США, баскетбол, наркотики, суды, апелляция, российский суд, Бриттни Грайнер
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