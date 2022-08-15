Американская баскетболистка Грайнер обжаловала приговор российского суда

В заявлении адвокатов говорится, что они подали апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда.

Контекст:

Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщала "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.

4 августа Химкинский суд признал баскетболистку виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере, ей назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима.