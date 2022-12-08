"День, к которому мы долго стремились". Байден заявил, что освобождение Грайнер потребовало напряженных переговоров

Байден приветствовал обмен Грайнер и пообещал не забывать об Уилане, который продолжает оставаться в российской тюрьме Фото: EPA

"После нескольких месяцев несправедливого заключения в России в невыносимых условиях Бритни скоро вернется в объятия своих близких, где она должна была быть все это время", – сказал Байден.

Президент США добавил, что последние несколько месяцев "были адом" для спортсменки, но теперь она "в хорошем настроении", поскольку летит обратно в США. Приговор, который Грайнер вынесли в России, он назвал "незаконным".

"Это день, к которому мы долго стремились. Мы никогда не прекращали настаивать на ее освобождении. Это потребовало кропотливых и напряженных переговоров", – добавил американский лидер.

Байден обратил внимание, что в состоявшийся обмен не удалось включить Уилана, которого Госдепартамент США также считает незаконно осужденным в РФ.

"Мы не забыли о Поле Уилане, которого несправедливо удерживали в России в течение многих лет. Мы не выбирали, какого американца вернуть домой... Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бритни. Мы никогда не сдадимся. Я гарантирую, что США продолжат работу над освобождением Уилана", – заверил Байден.

Tune in as I deliver an important announcement. https://t.co/2BVdSsmIFA — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил в Twitter, что США будут продолжать работать над освобождением Уилана.

"После нескольких месяцев неправомерного задержания в России Бритни Грайнер возвращается домой к своей жене Шерелл (баскетболистка совершила каминг-аут в 2013 году и является открытой лесбиянкой. – "ГОРДОН") и другим своим близким. Мы не прекратим наши усилия, пока Пол Уилан тоже не вернется со своей семьей", – написал он.

After months of wrongful detention in Russia, Brittney Griner is on her way home to her wife Cherelle and her other loved ones. We will not cease in our efforts until Paul Whelan is back with his family, too. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2022

О завершении обмена Грайнер на Бута было объявлено 8 декабря, он состоялся в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). В июле телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что администрация Байдена предложила России обменять Бута на Грайнер и обвиненного в РФ в шпионаже Уилана. Однако Уилан не стал участником обмена 8 декабря.

CNN отмечает, что обмен заключенными между США и Россией был обеспечен совместным посредничеством ОАЭ и Саудовской Аравии, о чем было заявлено в совместном заявлении стран. Успех посреднических усилий в обмене Бут – Грайнер "является отражением взаимной и прочной дружбы, которая связывает обе страны с США и РФ, говорится в сообщении. Байден в четверг выразил благодарность ОАЭ за их роль в обмене.