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"День, к которому мы долго стремились". Байден заявил, что освобождение Грайнер потребовало напряженных переговоров

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Байден приветствовал обмен Грайнер и пообещал не забывать об Уилане, который продолжает оставаться в российской тюрьме
Байден приветствовал обмен Грайнер и пообещал не забывать об Уилане, который продолжает оставаться в российской тюрьме
Фото: EPA

Президент США Джо Байден обратился к американцам из Белого дома 8 декабря в связи с освобождением гражданки США, баскетболистки Бритни Грайнер из российской тюрьмы и гарантировал, что США продолжат усилия по освобождению другого осужденного в РФ американца – Пола Уилана. Об этом он заявил в обращении к нации, видео которого было опубликовано в Twitter американского лидера.

"После нескольких месяцев несправедливого заключения в России в невыносимых условиях Бритни скоро вернется в объятия своих близких, где она должна была быть все это время", – сказал Байден.

Президент США добавил, что последние несколько месяцев "были адом" для спортсменки, но теперь она "в хорошем настроении", поскольку летит обратно в США. Приговор, который Грайнер вынесли в России, он назвал "незаконным".

"Это день, к которому мы долго стремились. Мы никогда не прекращали настаивать на ее освобождении. Это потребовало кропотливых и напряженных переговоров", – добавил американский лидер.

Байден обратил внимание, что в состоявшийся обмен не удалось включить Уилана, которого Госдепартамент США также считает незаконно осужденным в РФ.

"Мы не забыли о Поле Уилане, которого несправедливо удерживали в России в течение многих лет. Мы не выбирали, какого американца вернуть домой... Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бритни. Мы никогда не сдадимся. Я гарантирую, что США продолжат работу над освобождением Уилана", – заверил Байден.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил в Twitter, что США будут продолжать работать над освобождением Уилана.

"После нескольких месяцев неправомерного задержания в России Бритни Грайнер возвращается домой к своей жене Шерелл (баскетболистка совершила каминг-аут в 2013 году и является открытой лесбиянкой. – "ГОРДОН") и другим своим близким. Мы не прекратим наши усилия, пока Пол Уилан тоже не вернется со своей семьей", – написал он.

О завершении обмена Грайнер на Бута было объявлено 8 декабря, он состоялся в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). В июле телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что администрация Байдена предложила России обменять Бута на Грайнер и обвиненного в РФ в шпионаже Уилана. Однако Уилан не стал участником обмена 8 декабря.

CNN отмечает, что обмен заключенными между США и Россией был обеспечен совместным посредничеством ОАЭ и Саудовской Аравии, о чем было заявлено в совместном заявлении стран. Успех посреднических усилий в обмене Бут – Грайнер "является отражением взаимной и прочной дружбы, которая связывает обе страны с США и РФ, говорится в сообщении. Байден в четверг выразил благодарность ОАЭ за их роль в обмене.

Контекст:

Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщает "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Ее обвиняли в контрабанде наркотиков в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта.

Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке и после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в США террористической. Срок Бут отбывал в городе Мэрион (штат Иллинойс).

Бывшего американского морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. По версии следствия, он получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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