Интервью Бацман с британским юристом МакКью, который инициировал в Лондоне судебный процесс "Народ Украины против группы "Вагнер". Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

1 ноября адвокаты McCue Jury & Partners от имени украинцев, пострадавших от начатой Россией войны, подали в Высокий суд Лондона гражданский иск против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина, сообщается на сайте фирме.

В иске сказано, что президент России Владимир Путин, Пригожин, ЧВК "Вагнер" и другие лица, "связанные с путинской военной машиной", причастны к умышленному причинению вреда и страданий заявителям, а также в заговоре с целью ведения незаконной войны посредством терроризма.

"Ответчики преднамеренно участвовали в кампании терроризма, которая включала нападения на гражданское население, а также на жизненно важные объекты украинской инфраструктуры, внесудебные казни, попытки политических сговоров, использование изнасилований в качестве оружия войны и закладку взрывчатых веществ вблизи ядерных объектов. Их целью было сеять террор и хаос в Украине", – отмечается в иске.

По словам МакКью, к делу "Народ Украины против группы "Вагнер" привлечена большая международная команда юристов и следователей.

"Это первый шаг в более широкой правовой кампании гражданского общества, которая с помощью простых людей во всем мире посредством краудфандинга будет стремиться продемонстрировать, что справедливость восторжествует, виновные заплатят за свои преступления и что верховенство закона может нанести мощный удар по путинской военной машине", – сказал он.

На брифинге в Киеве 7 декабря МакКью рассказал, что цель адвокатов – доказать, что ЧВК "Вагнер" – это террористы, с которыми Путин вступил в сговор для совершения террористических актов против украинского народа.

"Мир узнает, что ЧВК "Вагнер" – наемники-террористы, а Путин платит за терроризм. "Вагнер" – только первая цель. Вагнеровская толпа должна быть остановлена сейчас, у ворот Европы. Сейчас самое время заклеймить ЧВК "Вагнер" и вывести ее из дела", – цитирует МакКью пресс-служба медиацентра "Украина – Укринформ".

Во время интервью Бацман юрист рассказал подробности об иске, сумме компенсации для Украины, шансах создания специального трибунала для суда над Путиным, помощи от главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, выслеживании российских активов по всему миру и 30-летнем опыте юридической войны с террористами.