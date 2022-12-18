Белковский: У Пригожина есть прекрасный запасной аэродром в Африке, Кадыров технично переползет под покровительство ОАЭ и Саудовской Аравии

Пригожин и Кадыров (на фото) в последнее время значительно усилили свое влияние в РФ, отмечал Невзоров Фото: Kadyrov_95 / Telegram

"И, как говорил в [советском телесериале] "Семнадцать мгновений весны" известный нам Мюллер… те, кто будет бежать, сейчас попадутся, а когда на улицах Берлина будут разрываться снаряды, тот кто убежит – тот спасется, – отметил Белковский. – В частности, к таким людям относятся [российский бизнесмен, создатель ЧВК "Вагнер"] Евгений Пригожин, у которого есть прекрасный запасной аэродром в Африке, не случайно он приложил столько усилий, чтобы включить в сферу своего личного влияния целых четыре африканских государства, это ему удалось. И [глава Чечни] Рамзан Кадыров, который установил прекрасные отношения с суннитскими монархами Персидского залива. Если что, он технично переползает из-под покровительства Москвы под покровительство ОАЭ и Саудовской Аравии".

Но у большинства "путинской элиты", по словам Белковского, "запасных аэродромов нет".

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