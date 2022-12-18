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Белковский: У Пригожина есть прекрасный запасной аэродром в Африке, Кадыров технично переползет под покровительство ОАЭ и Саудовской Аравии

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Пригожин и Кадыров (на фото) в последнее время значительно усилили свое влияние в РФ, отмечал Невзоров
Пригожин и Кадыров (на фото) в последнее время значительно усилили свое влияние в РФ, отмечал Невзоров
Фото: Kadyrov_95 / Telegram

В России есть несколько групп "элит", к одной из них относятся люди, у которых есть свои "запасные аэродромы". Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский политолог Станислав Белковский.

"И, как говорил в [советском телесериале] "Семнадцать мгновений весны" известный нам Мюллер… те, кто будет бежать, сейчас попадутся, а когда на улицах Берлина будут разрываться снаряды, тот кто убежит – тот спасется, – отметил Белковский. – В частности, к таким людям относятся [российский бизнесмен, создатель ЧВК "Вагнер"] Евгений Пригожин, у которого есть прекрасный запасной аэродром в Африке, не случайно он приложил столько усилий, чтобы включить в сферу своего личного влияния целых четыре африканских государства, это ему удалось. И [глава Чечни] Рамзан Кадыров, который установил прекрасные отношения с суннитскими монархами Персидского залива. Если что, он технично переползает из-под покровительства Москвы под покровительство ОАЭ и Саудовской Аравии".

Но у большинства "путинской элиты", по словам Белковского, "запасных аэродромов нет".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром [президента РФ Владимира] Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

В феврале 2019 года "Новая газета" сообщала, что за последние два года бизнес-джет Пригожина почти каждый месяц летал в Африку и на Ближний Восток. Всего за это время самолет 50 раз сделал посадки и взлеты из Бейрута, столицы Ливана, оттуда через несколько часов после приземления джет вылетал в Сирию или в Африку: 21 раз он появился над территорией Сирии, а 28 раз – в Африке. В этих же странах СМИ находили и наемников связанной с Пригожиным группы Вагнера... Попутно СМИ сообщали и об интересах бизнесмена в этих странах.

"Русская служба ВВС" сообщала, что Пригожин активно вовлечен в экономические и политические процессы в ЦАР.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.

В марте 2022 года СМИ опубликовали расследование, в котором говорится, что Кадыров владеет виллой в Дубае. Только в 2021–2022 годах Кадыров мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз – столько, по данным публичных онлайн-радаров, в ОАЭ приземлялся его частный самолет Airbus A319 стоимостью около $80 млн.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Чечня, Африка, Саудовская Аравия, Рамзан Кадыров, Станислав Белковский, ОАЭ, интервью, Евгений Пригожин
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