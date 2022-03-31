Журналисты нашли виллу Кадырова в Дубае

По информации журналистов, только в 2021–2022 годах Кадыров мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз – столько, по данным публичных онлайн-радаров, в ОАЭ приземлялся его частный самолет Airbus A319 стоимостью около $80 млн.
"В том, что самолет – именно Кадырова, никаких сомнений: если проанализировать все перелеты этого борта, то нельзя не заметить, что "домашний" аэропорт у него – именно аэропорт города Грозный, и именно с немногочисленными международными визитами и встречами в Москве Кадырова совпадают перелеты самолета. Борт Кадырова посещает Эмираты почти ежемесячно", – говорится в расследовании.
Источники "Украинской правды" сообщают, что одна из вилл Кадырова находится на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.
По этому геотегу журналисты нашли ряд представителей ближайшего окружения Кадырова, они публиковали соответствующие фото на своих страницах в соцсетях.
Стоимость самого дешевого номера в отеле – $700 в сутки. Виллы при отеле стоят около $3000 в сутки. На этой территории есть и частные виллы.
Вилла Кадырова, расположенная на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah – одна из двух самых больших и имеет удобное уединенное расположение.
Как отмечают журналисты, телеканал "Грозный" в 2017 году сообщал о встрече Кадырова в Дубае с руководителем одной из крупнейших местных строительных компаний. Встреча состоялась ночью прямо на вилле Кадырова.
После полномасштабного вторжения России в Украину источники "Украинской правды" посетили территорию гостиницы. Там постоянно проживают три-четыре чеченских охранника Кадырова – на случай, если Кадыров или члены его семьи решат туда приехать. А за самой виллой ухаживает официальный советник Кадырова и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов.
В "Украинской правде" подчеркнули, что часть информации в этом расследовании журналисты получили от читателей издания.
Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года.
13 марта этого года в сети появился ролик, который опубликовал в том числе чеченский государственный канал "Грозный", с описанием: "Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине". В разговоре на видео подчиненный отчитывается об операции по захвату детского дома в семи километрах от Киева. Ролик снят в темном подвале, где именно и когда – неизвестно.
Через несколько часов, ночью 14 марта, Кадыров также опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле.
Позже СМИ выяснили, что Кадыров соврал о приезде в Украину.