Журналисты нашли виллу Кадырова в Дубае

По информации журналистов, только в 2021–2022 годах Кадыров мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз – столько, по данным публичных онлайн-радаров, в ОАЭ приземлялся его частный самолет Airbus A319 стоимостью около $80 млн.

"В том, что самолет – именно Кадырова, никаких сомнений: если проанализировать все перелеты этого борта, то нельзя не заметить, что "домашний" аэропорт у него – именно аэропорт города Грозный, и именно с немногочисленными международными визитами и встречами в Москве Кадырова совпадают перелеты самолета. Борт Кадырова посещает Эмираты почти ежемесячно", – говорится в расследовании.

Источники "Украинской правды" сообщают, что одна из вилл Кадырова находится на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.

Фото: "Украинская правда"

По этому геотегу журналисты нашли ряд представителей ближайшего окружения Кадырова, они публиковали соответствующие фото на своих страницах в соцсетях.

Стоимость самого дешевого номера в отеле – $700 в сутки. Виллы при отеле стоят около $3000 в сутки. На этой территории есть и частные виллы.

Вилла Кадырова, расположенная на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah – одна из двух самых больших и имеет удобное уединенное расположение.

Фото: "Украинская правда"

Как отмечают журналисты, телеканал "Грозный" в 2017 году сообщал о встрече Кадырова в Дубае с руководителем одной из крупнейших местных строительных компаний. Встреча состоялась ночью прямо на вилле Кадырова.

После полномасштабного вторжения России в Украину источники "Украинской правды" посетили территорию гостиницы. Там постоянно проживают три-четыре чеченских охранника Кадырова – на случай, если Кадыров или члены его семьи решат туда приехать. А за самой виллой ухаживает официальный советник Кадырова и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов.

Фото: "Украинская правда"

В "Украинской правде" подчеркнули, что часть информации в этом расследовании журналисты получили от читателей издания.