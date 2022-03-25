"Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом". Буданов заявил, что у Украины много информаторов в РФ

"У нас много информаторов в российской армии, в их политических кругах и государственном руководстве", – подчеркнул Буданов.
Он отметил, что украинцы с помощью технических средств разведки и агентурных ресурсов следят также за боевиками главы Чечни Рамзана Кадырова, воюющими на территории Украины.
"У нас в Чечне много информаторов. Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. При этом большинство из оккупантов даже не успели добраться до Киева", – подчеркнул Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)