"Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом". Буданов заявил, что у Украины много информаторов в РФ

Буданов: У нас в Чечне много информаторов Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"У нас много информаторов в российской армии, в их политических кругах и государственном руководстве", – подчеркнул Буданов.

Он отметил, что украинцы с помощью технических средств разведки и агентурных ресурсов следят также за боевиками главы Чечни Рамзана Кадырова, воюющими на территории Украины.

"У нас в Чечне много информаторов. Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. При этом большинство из оккупантов даже не успели добраться до Киева", – подчеркнул Буданов.

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