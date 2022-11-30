"Россия создает бомбу замедленного действия против африканских народов". В МИД Украины предупредили о вербовке россиянами африканских наемников для войны

"СМИ сообщают, что Россия вербует наемников в Африке для участия в боевых действиях в Украине", – напомнил дипломат.

Спикер украинского МИД допускает, что те завербованные африканцы, которые не погибнут на поле боя, могут вернуться домой и совершить "еще большее насилие" у себя на родине.

"Россия создает бомбу замедленного действия против африканских народов. Пришло время для всех африканских стран сказать Москве, что война должна прекратиться", – написал Николенко.

Media reports that Russia is recruiting mercenaries in Africa to fight in Ukraine. Those who don’t die on the battlefield could return home to commit more violence. Russia creates a time bomb against African people. Time for all African nations to tell Moscow the war must stop. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 30, 2022

21 ноября издание The Daily Beast писало, что в России вербуют в ЧВК "Вагнер" студентов из Африки, а за отказ угрожают лишить стипендий или повысить стоимость обучения.

Так, студенты из Ростова-на-Дону рассказали журналистам, что представители учебного заведения (к вербовке также привлекались сотрудники ФСБ) убеждали учащихся вступить в ЧВК или в российскую армию и поехать воевать в Украину за $3–5 тыс. в месяц, а потом вернуться к учебе.

29 ноября The Daily Beast отмечало, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова вербует заключенных в колониях, но не в России, а в Центрально-Африканской Республике.