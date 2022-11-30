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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия создает бомбу замедленного действия против африканских народов". В МИД Украины предупредили о вербовке россиянами африканских наемников для войны

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Николенко призывает африканские страны сказать "нет" войне в Украине
Николенко призывает африканские страны сказать "нет" войне в Украине
Фото: Oleg Nikolenko / Twitter

Африканские страны могут столкнуться с проблемами в результате вербовки своих граждан Россией для войны в Украине, заявил 30 ноября в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"СМИ сообщают, что Россия вербует наемников в Африке для участия в боевых действиях в Украине", – напомнил дипломат.

Спикер украинского МИД допускает, что те завербованные африканцы, которые не погибнут на поле боя, могут вернуться домой и совершить "еще большее насилие" у себя на родине.

"Россия создает бомбу замедленного действия против африканских народов. Пришло время для всех африканских стран сказать Москве, что война должна прекратиться", – написал Николенко.

21 ноября издание The Daily Beast писало, что в России вербуют в ЧВК "Вагнер" студентов из Африки, а за отказ угрожают лишить стипендий или повысить стоимость обучения.

Так, студенты из Ростова-на-Дону рассказали журналистам, что представители учебного заведения (к вербовке также привлекались сотрудники ФСБ) убеждали учащихся вступить в ЧВК или в российскую армию и поехать воевать в Украину за $3–5 тыс. в месяц, а потом вернуться к учебе.

29 ноября The Daily Beast отмечало, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова вербует заключенных в колониях, но не в России, а в Центрально-Африканской Республике.

Контекст:

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 29 ноября подтвердил, что погибший 22 сентября в Украине гражданин Замбии Натан Ньиренда воевал в составе его ЧВКО смерти замбийца стало известно 14 ноября. Известно, что он изучал создание ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года он нарушил российский закон и позже был приговорен к лишению свободы на девять с половиной лет. Наказание он отбывал в колонии строгого режима на окраине Москвы.

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