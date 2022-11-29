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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин подтвердил, что погибшего в Украине замбийца завербовала ЧВК "Вагнер"

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Пригожин рассказал, что лично общался с погибшим на войне в Украине замбийцем
Пригожин рассказал, что лично общался с погибшим на войне в Украине замбийцем
Фото: EPA

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что погибший в Украине гражданин Замбии Натан Ньиренды воевал в составе его ЧВК. Об этом говорится в заявлении компании Пригожина "Конкорд".

"Да, я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: "Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом", – вспоминает Приожин.

По его словам, замбиец якобы ответил, что "русские помогали африканцам обрести независимость" и он хочет помочь им.

"Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК "Вагнер" спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою родину. И еще одно: для меня это большая честь, я знаю о "Вагнере" лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас", – процитировал Пригожин погибшего замбийца.

Контекст:

О смерти замбийца стало известно 14 ноября. Известно, что он изучал создание ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года он нарушил российский закон и позже был приговорен к лишению свободы на девять с половиной лет. Наказание он отбывал в колонии строгого режима на окраине Москвы.

В итоге замбийский студент оказался на войне в Украине и 22 сентября погиб.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, смерть, Африка, война, Замбия, студенты, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, русские, ЧВК
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