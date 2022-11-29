Пригожин подтвердил, что погибшего в Украине замбийца завербовала ЧВК "Вагнер"

"Да, я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: "Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом", – вспоминает Приожин.

По его словам, замбиец якобы ответил, что "русские помогали африканцам обрести независимость" и он хочет помочь им.

"Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК "Вагнер" спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою родину. И еще одно: для меня это большая честь, я знаю о "Вагнере" лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас", – процитировал Пригожин погибшего замбийца.