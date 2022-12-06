Веллер: Пригожин – классический вариант опричника

Веллер: Мы имеем опричника, который, по идее, тоже должен укорачивать, но это такая уже пародия! Скриншот: Alex Sokolsky Production / YouTube

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

При этом, по мнению писателя, опричнина, введенная царем Иваном Грозным, была "серьезным мероприятием" – тот "укорачивал боярство, которое ему осточертело, чтобы трепетали".

"И вот сейчас мы имеем опричника, который, по идее, тоже должен укорачивать, но это такая уже пародия! Это.. ну что вы... Ну [можно] думать: "Тоже может пригодиться. Будет уравновешивать [главу Чечни] Рамзана Кадырова". Должны же быть противовесы. Да 20 тыс. головорезов Рамзана Кадырова могут многое сделать, когда начнутся народные восстания. Хотя тогда их будут ловить и убивать кирпичами. Это тихий ужас, не дай бог, если будет что-то подобное", – добавил он.

Опричниной в историографии РФ называют часть государственной политики Ивана Грозного, заключавшейся в репрессиях, казнях, конфискации земель. Считается, что целью ее было укрепление власти царя.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube