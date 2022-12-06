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Веллер: Пригожин – классический вариант опричника

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Веллер: Мы имеем опричника, который, по идее, тоже должен укорачивать, но это такая уже пародия!
Веллер: Мы имеем опричника, который, по идее, тоже должен укорачивать, но это такая уже пародия!
Скриншот: Alex Sokolsky Production / YouTube

Живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер считает, что основатель частной военной компании "Вагнер", бизнесмен, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, Евгений Пригожин – "это классический вариант опричника".

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

При этом, по мнению писателя, опричнина, введенная царем Иваном Грозным, была "серьезным мероприятием" – тот "укорачивал боярство, которое ему осточертело, чтобы трепетали". 

"И вот сейчас мы имеем опричника, который, по идее, тоже должен укорачивать, но это такая уже пародия! Это.. ну что вы... Ну [можно] думать: "Тоже может пригодиться. Будет уравновешивать [главу Чечни] Рамзана Кадырова". Должны же быть противовесы. Да 20 тыс. головорезов Рамзана Кадырова могут многое сделать, когда начнутся народные восстания. Хотя тогда их будут ловить и убивать кирпичами. Это тихий ужас, не дай бог, если будет что-то подобное", – добавил он. 

Опричниной в историографии РФ называют часть государственной политики Ивана Грозного, заключавшейся в репрессиях, казнях, конфискации земель. Считается, что целью ее было укрепление власти царя. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет "Медуза", в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

23 ноября, после того как Европарламент призвал внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, связанный с Пригожиным Telegram-канал распространил видео об отправке в Европарламент "окровавленной" кувалды, брендированной ЧВК Пригожина. Глава МИД Эстонии в ответ сообщил: в Международном уголовном суде Пригожина ждут наручники

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Рамзан Кадыров, Михаил Веллер, Евгений Пригожин
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