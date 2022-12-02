В Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией

По мнению сенаторов, ЧВК "Вагнер" связана с "бесчисленными зверствами" в Украине Фото: depositphotos.com

"[Президент РФ] Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей. В частности, они используют наемников, таких как группа "Вагнер", для совершения зверств от их имени. США должны назвать эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группировкой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", – заявил сенатор.

По мнению сенатора от демократов Кардина, ЧВК "Вагнер" связана с "бесчисленными зверствами в Украине, в Сирии и на всем Африканском континенте".

"Поскольку жестокая война России против Украины продолжается уже девятый месяц, Соединенные Штаты должны продолжать изымать имеющиеся в распоряжении [РФ] инструменты разрушения", – сказал сенатор.

По его мнению, признание группировки террористической организацией уменьшит численность российских вооруженных сил и поможет привлечь к ответственности "нарушителей прав человека".

Сенаторы Уикер и Кардин являются членами Хельсинкской комиссии США, занимающейся борьбой за права человека и военной безопасностью.

По информации Bloomberg, в администрации президента США Джо Байдена рассматривали возможность включить ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Как отмечал телеканал, после этого американские власти получат возможность осуществлять уголовное преследование участников организации, а также отслеживать их активы по всему миру.



