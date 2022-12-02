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В Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией

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По мнению сенаторов, ЧВК "Вагнер" связана с "бесчисленными зверствами" в Украине
По мнению сенаторов, ЧВК "Вагнер" связана с "бесчисленными зверствами" в Украине
Фото: depositphotos.com

Сенаторы США Роджер Уикер от Республиканской партии и Бен Кардин от Демократической партии внесли в Конгресс законопроект, который требует от госсекретаря США Энтони Блинкена включить российскую ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба Уикера 1 декабря на его сайте.

"[Президент РФ] Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей. В частности, они используют наемников, таких как группа "Вагнер", для совершения зверств от их имени. США должны назвать эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группировкой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", – заявил сенатор.

По мнению сенатора от демократов Кардина, ЧВК "Вагнер" связана с "бесчисленными зверствами в Украине, в Сирии и на всем Африканском континенте". 

"Поскольку жестокая война России против Украины продолжается уже девятый месяц, Соединенные Штаты должны продолжать изымать имеющиеся в распоряжении [РФ] инструменты разрушения", – сказал сенатор.

По его мнению, признание группировки террористической организацией уменьшит численность российских вооруженных сил и поможет привлечь к ответственности "нарушителей прав человека".

Сенаторы Уикер и Кардин являются членами Хельсинкской комиссии США, занимающейся борьбой за права человека и военной безопасностью.

По информации Bloomberg, в администрации президента США Джо Байдена рассматривали возможность включить ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Как отмечал телеканал, после этого американские власти получат возможность осуществлять уголовное преследование участников организации, а также отслеживать их активы по всему миру.


Контекст:

ЧВК "Вагнер" – военизированная организация, в которой работают тысячи наемников. Она получила "широкое признание", проводя террористические операции в Украине, Мали, Судане и Центральноафриканской Республике, которые привели к массовым убийствам мирных жителей с 2014 года, говорится на сайте сенатора Уикера. 

Группировка уже находится под санкциями минфина США. Ее основатель Евгений Пригожин также находится под санкциями США, ЕС и Британии.

Депутаты Европарламента также призвали власти ЕС объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией за нарушения международного права в Украине.

Теги: Украина, Джо Байден, война, Конгресс США, террористы, Энтони Блинкен, законопроект, война России против Украины, Вагнер, безопасность, Бен Кардин, Евгений Пригожин, ЧВК, Роджер Уикер
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