США могут признать участников ЧВК "Вагнер" террористами, что позволит преследовать их и отбирать активы – СМИ

После включения в список террористических организаций власти США получают право осуществлять уголовное преследование участников ЧВК Фото: armyinform.com.ua

Это может произойти "в рамках усилий по ограничению участия частной военной компании в Украине и ее растущего присутствия в Африке", говорится в сообщении.

Официально Белый дом и Государственный департамент США не прокомментировали эту тему, но источники агентства говорят, что окончательное решение еще не принято.

Bloomberg отмечает, что после включения в список террористических власти США получают право осуществлять уголовное преследование участников организации, а также отслеживать их активы по всему миру.

Ранее депутаты Европарламента также призвали власти ЕС объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией за нарушения международного права в Украине.

Ее основатель Евгений Пригожин уже находится под санкциями США, ЕС и Британии.