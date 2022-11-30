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США могут признать участников ЧВК "Вагнер" террористами, что позволит преследовать их и отбирать активы – СМИ

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После включения в список террористических организаций власти США получают право осуществлять уголовное преследование участников ЧВК
После включения в список террористических организаций власти США получают право осуществлять уголовное преследование участников ЧВК
Фото: armyinform.com.ua

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вероятность признания российской ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом 29 ноября сообщил Bloomberg.

Это может произойти "в рамках усилий по ограничению участия частной военной компании в Украине и ее растущего присутствия в Африке", говорится в сообщении.

Официально Белый дом и Государственный департамент США не прокомментировали эту тему, но источники агентства говорят, что окончательное решение еще не принято. 

Bloomberg отмечает, что после включения в список террористических власти США получают право осуществлять уголовное преследование участников организации, а также отслеживать их активы по всему миру. 

Ранее депутаты Европарламента также призвали власти ЕС объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией за нарушения международного права в Украине.

Ее основатель Евгений Пригожин уже находится под санкциями США, ЕС и Британии.

Контекст:

Европейский парламент на заседании 23 ноября принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма. Этот документ обозначил Россию страной – спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма, проинформировала пресс-служба Европарламента. 

Депутаты Европарламента также предложили добавить в список террористических организаций ЧВК "Вагнер" Пригожина, 141-й специальный моторизованный полк, известный как кадыровцы, и другие поддерживаемые Россией вооруженные формирования и группы. 

Теги: США, санкции, террористы, Белый дом, Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК
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