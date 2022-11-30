США могут признать участников ЧВК "Вагнер" террористами, что позволит преследовать их и отбирать активы – СМИ

Это может произойти "в рамках усилий по ограничению участия частной военной компании в Украине и ее растущего присутствия в Африке", говорится в сообщении.
Официально Белый дом и Государственный департамент США не прокомментировали эту тему, но источники агентства говорят, что окончательное решение еще не принято.
Bloomberg отмечает, что после включения в список террористических власти США получают право осуществлять уголовное преследование участников организации, а также отслеживать их активы по всему миру.
Ранее депутаты Европарламента также призвали власти ЕС объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией за нарушения международного права в Украине.
Ее основатель Евгений Пригожин уже находится под санкциями США, ЕС и Британии.
Европейский парламент на заседании 23 ноября принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма. Этот документ обозначил Россию страной – спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма, проинформировала пресс-служба Европарламента.
Депутаты Европарламента также предложили добавить в список террористических организаций ЧВК "Вагнер" Пригожина, 141-й специальный моторизованный полк, известный как кадыровцы, и другие поддерживаемые Россией вооруженные формирования и группы.