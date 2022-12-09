"Мы отщелкнем левую, а потом правую виноградинку". Пригожин пригрозил Невзорову расправой

"Я не смотрю каждую передачу Невзорова, но некоторые иногда попадаются. Как правило, начинаются они и заканчиваются словами "Слава Украине", – подчеркнул Пригожин.
Он напомнил, что планировал отправить заявление с просьбой проверить деятельность Невзорова по факту госизмены.
"Конечно же, даже в случае, если Александра Глебовича в России заочно осудят и приговорят к 25 годам лишения свободы, для него это, казалось бы, сейчас ничего не значит", – добавил он.
Однако после этого Пригожин намекнул, что сам готов взять на себя функции правосудия в отношении публициста.
"Думаю, что в ближайшее время, в результате череды законопроектов, обсуждений, споров и дискуссий, Россия научится расстреливать своих врагов. А за особые заслуги перед страной мне дадут это право. Не думаю, что к расстрелам сразу будет приложен жесткий регламент. Хочешь – стреляй в голову, хочешь – стреляй в жопу. Александру Глебовичу я бы мог сказать, что "отстрелим яйца", но зная, что есть [российский] закон о запрете пропаганды насилия и жестокости, я перефразирую эти слова: "Мы отщелкнем левую, а потом правую виноградинку", – высказался Пригожин.
Бизнесмен рассказал, что изначально неприязнь к Невзорову у него возникла не в свете его проукраинской позиции, а ранее, во время предвыборной кампании действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с которым Пригожин теперь конфликтует..
"С Сашей Невзоровым мне пришлось помучиться. Александр Глебович – вообще человек специфический. Он, как известно, выдающийся "некрозоопедофил", который возомнил себя специалистом в области головного мозга и черепов всяких экзотических животных", – сказал он.
Беглов, как утверждает Пригожин, просил его купить для Невзорова квартиру в качестве "взятки за лояльность". В связи с этим бизнесмен, который "не очень уважительно" относится к Невзорову, трижды "был вынужден" встречаться с публицистом и, по его словам, после третьей встречи, обматерив, "выставил его на хрен из офиса".
"Кстати, товарищи украинцы, обращаюсь к вам: Если вам нужен парламентарий, чтобы поговорить со мной или ЧВК "Вагнер", присылайте к нам Невзорова. Как следует из интервью, у нас с ним глубокие связи", – резюмировал Пригожин.
Невзоров 4 декабря в Telegram высмеял Пригожина в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что создатель ЧВК "Вагнер" будет курировать патриотические программы на российском ТВ.
"В самое ближайшее время Пригожин получит и контроль за федеральными каналами России. Став, по сути, вторым лицом в государстве, он может себе позволить любой каприз. Вместо "Поля чудес» русские получат "Поле кувалд" и научатся маршировать у телевизоров", – написал он.
Публицист высказал предположение, что "на домашние экраны будут установлены счетчики поцелуев и анализаторы их искренности и продолжительности".
"Целовать экран надо будет не только при появлении на нем самого Пригожина, но и [президента РФ Владимира] Путина, [главу РПУ патриарха Кирилла, в миру Владимира] Гундяева, ракет, парадов и т.д. Доза "любви к отечеству" которую получит страна будет вполне достаточной для того, чтобы привить к русскому патриотизму омерзение ближайших 10 поколений и окончательно забыть это понятие", – написал Невзоров.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет "Медуза", в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
Пригожин, нарастивший свое влияние, неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
В России нарастает конфликт между кадровыми военными и руководителями "частных армий" (в частности, Пригожиным), которые играют все более важную роль на поле боя, сообщил 7 ноября созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления (ЦНС).
Невзоров (и не он один) обращал внимание на то, что глава Чечни Рамзан Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".