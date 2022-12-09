"Мы отщелкнем левую, а потом правую виноградинку". Пригожин пригрозил Невзорову расправой

"Я не смотрю каждую передачу Невзорова, но некоторые иногда попадаются. Как правило, начинаются они и заканчиваются словами "Слава Украине", – подчеркнул Пригожин.

Он напомнил, что планировал отправить заявление с просьбой проверить деятельность Невзорова по факту госизмены.

"Конечно же, даже в случае, если Александра Глебовича в России заочно осудят и приговорят к 25 годам лишения свободы, для него это, казалось бы, сейчас ничего не значит", – добавил он.

Однако после этого Пригожин намекнул, что сам готов взять на себя функции правосудия в отношении публициста.

"Думаю, что в ближайшее время, в результате череды законопроектов, обсуждений, споров и дискуссий, Россия научится расстреливать своих врагов. А за особые заслуги перед страной мне дадут это право. Не думаю, что к расстрелам сразу будет приложен жесткий регламент. Хочешь – стреляй в голову, хочешь – стреляй в жопу. Александру Глебовичу я бы мог сказать, что "отстрелим яйца", но зная, что есть [российский] закон о запрете пропаганды насилия и жестокости, я перефразирую эти слова: "Мы отщелкнем левую, а потом правую виноградинку", – высказался Пригожин.

Бизнесмен рассказал, что изначально неприязнь к Невзорову у него возникла не в свете его проукраинской позиции, а ранее, во время предвыборной кампании действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с которым Пригожин теперь конфликтует..

"С Сашей Невзоровым мне пришлось помучиться. Александр Глебович – вообще человек специфический. Он, как известно, выдающийся "некрозоопедофил", который возомнил себя специалистом в области головного мозга и черепов всяких экзотических животных", – сказал он.

Беглов, как утверждает Пригожин, просил его купить для Невзорова квартиру в качестве "взятки за лояльность". В связи с этим бизнесмен, который "не очень уважительно" относится к Невзорову, трижды "был вынужден" встречаться с публицистом и, по его словам, после третьей встречи, обматерив, "выставил его на хрен из офиса".

"Кстати, товарищи украинцы, обращаюсь к вам: Если вам нужен парламентарий, чтобы поговорить со мной или ЧВК "Вагнер", присылайте к нам Невзорова. Как следует из интервью, у нас с ним глубокие связи", – резюмировал Пригожин.

Невзоров 4 декабря в Telegram высмеял Пригожина в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что создатель ЧВК "Вагнер" будет курировать патриотические программы на российском ТВ.

"В самое ближайшее время Пригожин получит и контроль за федеральными каналами России. Став, по сути, вторым лицом в государстве, он может себе позволить любой каприз. Вместо "Поля чудес» русские получат "Поле кувалд" и научатся маршировать у телевизоров", – написал он.

Публицист высказал предположение, что "на домашние экраны будут установлены счетчики поцелуев и анализаторы их искренности и продолжительности".

"Целовать экран надо будет не только при появлении на нем самого Пригожина, но и [президента РФ Владимира] Путина, [главу РПУ патриарха Кирилла, в миру Владимира] Гундяева, ракет, парадов и т.д. Доза "любви к отечеству" которую получит страна будет вполне достаточной для того, чтобы привить к русскому патриотизму омерзение ближайших 10 поколений и окончательно забыть это понятие", – написал Невзоров.