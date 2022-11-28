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Шустер о Пригожине: Ты посылаешь кувалду европейцам, которой разбил голову человеку, – это жест вполне импотентного человека

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Шустер считает, что к жесту с кувалдой нужно относиться серьезно. "Самые жестокие люди в истории всегда были с огромными количеством психологических проблем", подчеркивает он
Шустер считает, что к жесту с кувалдой нужно относиться серьезно. "Самые жестокие люди в истории всегда были с огромными количеством психологических проблем", – подчеркивает он
Скриншот: КИБЕР ФРОНТ Z / Telegram

Жест с отправкой "окровавленной" кувалды в Европарламент свидетельствует о глубоком комплексе неполноценности владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил журналист и телеведущий Савик Шустер.

Он отметил, что среди людей, комментирующих этот поступок владельца ЧВК, есть такие, кто воспринимает его серьезно, а есть такие, кто, напротив, воспринимают с иронией.

"Я лично это воспринимаю всерьез. Я считаю, что у таких людей, как Пригожин, символика – она по-любому нацистская. Это несущая смерть символика, это символика нацистов", – подчеркнул Шустер.

Телеведущий обратил внимание, что ЧВК Пригожина названа в честь немецкого композитора Рихарда Вагнера, ценителем творчества которого был лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

"Но Вагнер – композитор. Любимый он Гитлера или нет, такой он видел Германию, другой он видел Германию, но Вагнер – композитор, его до сих пор исполняют и еще долго будут исполнять. Потому что он великий композитор. Ладно, для тебя это символ. Тут Гитлер, "Вагнер", [президент РФ Владимир] Путин – это все одна цепь. Ты посылаешь европейцам кувалду, которой ты разбил голову человеку, который якобы тебя предал. Якобы. Это такой посыл: "Всем предателям европейским, вот вы, когда мы к вам придем, эта кувалда уже для вас приготовлена. Чтобы вы это понимали". Я считаю, что это жест вполне импотентного человека

По мнению Шустера, это проявление "мачизма".

"Он [мачизм] был у раннего Путина. Вот этот альфа-самец, который скакал, летал – чего он только ни делал. А сейчас у нас появился бета-самец или альфа-самец 2 – назовите его, как хотите. Но я всегда эти жесты вижу у людей, у которых есть очень глубокий комплекс неполноценности. Очень глубокий", – продолжил телеведущий.

Путин окружен людьми с такими комплексами, считает Шустер.

"И проблема в том, что он окружен людьми с этими комплексами неполноценности. И я думаю, что для европейского политика реально это должно было быть жестом понятным, то есть жестом, что "вы для нас", – деликатнее сказать я не смогу, – "вы для нас те содомисты, которым мы это засунем в одно место". Так что я бы к такому жесту относился серьезно, честно говоря. Я бы это не воспринимал как... Да, у него есть куча проблем, куча, куча психологических проблем, но самые жестокие люди в истории всегда были людьми с огромными количеством психологических проблем и огромным количеством комплексов. Это всегда было так", – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет "Медуза", в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

23 ноября, после того, как Европарламент призвал внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, связанный с Пригожиным Telegram-канал распространил видео об отправке в Европарламент "окровавленной" кувалды, брендированной ЧВК Пригожина. Глава МИД Эстонии в ответ сообщил: в Международном уголовном суде Пригожина ждут наручники.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Савик Шустер, Адольф Гитлер, Европарламент, Алеся Бацман, нацисты, война России против Украины, Евгений Пригожин
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