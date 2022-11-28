Шустер о Пригожине: Ты посылаешь кувалду европейцам, которой разбил голову человеку, – это жест вполне импотентного человека

Шустер считает, что к жесту с кувалдой нужно относиться серьезно. "Самые жестокие люди в истории всегда были с огромными количеством психологических проблем", – подчеркивает он Скриншот: КИБЕР ФРОНТ Z / Telegram

Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил журналист и телеведущий Савик Шустер.

Он отметил, что среди людей, комментирующих этот поступок владельца ЧВК, есть такие, кто воспринимает его серьезно, а есть такие, кто, напротив, воспринимают с иронией.

"Я лично это воспринимаю всерьез. Я считаю, что у таких людей, как Пригожин, символика – она по-любому нацистская. Это несущая смерть символика, это символика нацистов", – подчеркнул Шустер.

Телеведущий обратил внимание, что ЧВК Пригожина названа в честь немецкого композитора Рихарда Вагнера, ценителем творчества которого был лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

"Но Вагнер – композитор. Любимый он Гитлера или нет, такой он видел Германию, другой он видел Германию, но Вагнер – композитор, его до сих пор исполняют и еще долго будут исполнять. Потому что он великий композитор. Ладно, для тебя это символ. Тут Гитлер, "Вагнер", [президент РФ Владимир] Путин – это все одна цепь. Ты посылаешь европейцам кувалду, которой ты разбил голову человеку, который якобы тебя предал. Якобы. Это такой посыл: "Всем предателям европейским, вот вы, когда мы к вам придем, эта кувалда уже для вас приготовлена. Чтобы вы это понимали". Я считаю, что это жест вполне импотентного человека

По мнению Шустера, это проявление "мачизма".

"Он [мачизм] был у раннего Путина. Вот этот альфа-самец, который скакал, летал – чего он только ни делал. А сейчас у нас появился бета-самец или альфа-самец 2 – назовите его, как хотите. Но я всегда эти жесты вижу у людей, у которых есть очень глубокий комплекс неполноценности. Очень глубокий", – продолжил телеведущий.

Путин окружен людьми с такими комплексами, считает Шустер.

"И проблема в том, что он окружен людьми с этими комплексами неполноценности. И я думаю, что для европейского политика реально это должно было быть жестом понятным, то есть жестом, что "вы для нас", – деликатнее сказать я не смогу, – "вы для нас те содомисты, которым мы это засунем в одно место". Так что я бы к такому жесту относился серьезно, честно говоря. Я бы это не воспринимал как... Да, у него есть куча проблем, куча, куча психологических проблем, но самые жестокие люди в истории всегда были людьми с огромными количеством психологических проблем и огромным количеством комплексов. Это всегда было так", – резюмировал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube