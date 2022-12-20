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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обратился к военным в Бахмуте: На ваших плечах защита не Донбасса, а Украины

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Зеленский пообщался с защитниками Украины в Бахмуте
Зеленский пообщался с защитниками Украины в Бахмуте
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сказал украинским военным во время своего визита в Бахмут Донецкой области, что они защищают от оккупантов всю Украину. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" 20 декабря.

"Мы видим, что остается после того, как они (россияне – "ГОРДОН") проходят – ничего живого. Вопрос не в Донбассе. Вы защищаете всю Украину. После Донбасса они сделают это и в других городах", – сказал он.

По его словам, оккупанты не хотят ничего украинского.

"На ваших плечах – защита не Донбасса, а всей Украины. Желаю вам стойкости, с которой вы живете и побеждаете. История помнит только победителей, сильных и смелых", – сказал он.

Зеленский отметил, что ехал в Бахмут через Славянск, Краматорск, Дружковку. "На этом пути украинские люди, одинаковые дома и одинаковое горе, которое принесло ненасытное соседство", – сказал он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут, в районе которого идут активные боевые действия. Там он встретился с военными, пообщался с ними и вручил награды украинским бойцам.

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. Оборона города продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Теги: Донецкая область, военные, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут
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