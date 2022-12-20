Зеленский обратился к военным в Бахмуте: На ваших плечах защита не Донбасса, а Украины

"Мы видим, что остается после того, как они (россияне – "ГОРДОН") проходят – ничего живого. Вопрос не в Донбассе. Вы защищаете всю Украину. После Донбасса они сделают это и в других городах", – сказал он.

По его словам, оккупанты не хотят ничего украинского.

"На ваших плечах – защита не Донбасса, а всей Украины. Желаю вам стойкости, с которой вы живете и побеждаете. История помнит только победителей, сильных и смелых", – сказал он.

Зеленский отметил, что ехал в Бахмут через Славянск, Краматорск, Дружковку. "На этом пути украинские люди, одинаковые дома и одинаковое горе, которое принесло ненасытное соседство", – сказал он.