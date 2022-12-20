Зеленский обратился к военным в Бахмуте: На ваших плечах защита не Донбасса, а Украины

"Мы видим, что остается после того, как они (россияне – "ГОРДОН") проходят – ничего живого. Вопрос не в Донбассе. Вы защищаете всю Украину. После Донбасса они сделают это и в других городах", – сказал он.
По его словам, оккупанты не хотят ничего украинского.
"На ваших плечах – защита не Донбасса, а всей Украины. Желаю вам стойкости, с которой вы живете и побеждаете. История помнит только победителей, сильных и смелых", – сказал он.
Зеленский отметил, что ехал в Бахмут через Славянск, Краматорск, Дружковку. "На этом пути украинские люди, одинаковые дома и одинаковое горе, которое принесло ненасытное соседство", – сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут, в районе которого идут активные боевые действия. Там он встретился с военными, пообщался с ними и вручил награды украинским бойцам.
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. Оборона города продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.