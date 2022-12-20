Защитники в Бахмуте дали Зеленскому флаг Украины и попросили передать его "тем, чьи решения очень важны"

Зеленский сказал, что ездил к защитникам, чтобы поблагодарить их.

"По пути к передовой я проехал сегодня Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку... Города, села рядом с ними, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас – для всех украинцев и для всего украинского, более того – для всего и всех, кто бережет в себе человечность. Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь... Боль, руины и могилы – это так называемый "русский мир". Именно это останавливают наши герои. Именно это они выгоняют из Украины, шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты. И чтобы это движение было, чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства, есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники", – заявил он.

Каждый день, который украинские защитники выстояли в Бахмуте, "каждая отбитая атака и каждая контратака, которую они совершили, – это жизнь для Украины", подчеркнул Зеленский.

"Я благодарю всех наших воинов, которые защищают крепость Бахмут! Благодарю всех мам и пап, жен и детей наших героев, которые спасают Украину именно там! И я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестоких атак оккупантов, против самых безумных российских ударов... Поддерживайте наш Бахмут – растерзанный, но непокоренный – и его защитников", – добавил он.

Зеленский рассказал, что в Бахмуте украинские защитники передали ему флаг Украины и попросили отдать его "тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов".

"Обязательно мы это сделаем. Мы обязательно выстоим. Обязательно получим для Украины необходимую поддержку. Слава всем часовым Бахмутской крепости! Слава всем, кто сражается за наше государство! Слава нашему несгибаемому и прекрасному народу! И вечная память и уважение всем украинцам, чьи жизни унесла эта жестокая война!" – добавил он.

ВИДЕО