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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются на двух направлениях наступать и на двух – улучшить тактическое положение – Генштаб ВСУ

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Полномасштабная война продолжается уже 300 дней
Полномасштабная война продолжается уже 300 дней
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают наступать на Бахмут и Авдеевку в Донецкой области. Об этом проинформировал 20 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на купянском и лиманском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на других направлениях враг ведет оборону ранее занятых рубежей, пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, а также обстреливает позиции ВСУ и гражданских объекты вдоль линии столкновения.

В частности, на северском и слобожанском направлениях оккупанты стреляли в районе 27 населенных пунктов, на купянском и лиманском – возле 15, на бахмутском и авдеевском – возле 24, на новопавловском – возле четырех, а на запорожском и херсонском – возле 35 населенных пунктов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034kBEgWcauwpZwCDq8rrDYupPWkKffpwtjb1EYLm8XhfPjqNWujonK8vaJdkHPurJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полномасштабная война продолжается 300 дней.

Атаки оккупантов на бахмутском и авдеевском направлениях идут регулярно последние месяцы.

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

20 декабря Зеленский приезжал в Бахмут, где встречался с украинскими военными.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Авдеевка, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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