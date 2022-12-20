Оккупанты пытаются на двух направлениях наступать и на двух – улучшить тактическое положение – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на купянском и лиманском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на других направлениях враг ведет оборону ранее занятых рубежей, пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, а также обстреливает позиции ВСУ и гражданских объекты вдоль линии столкновения.

В частности, на северском и слобожанском направлениях оккупанты стреляли в районе 27 населенных пунктов, на купянском и лиманском – возле 15, на бахмутском и авдеевском – возле 24, на новопавловском – возле четырех, а на запорожском и херсонском – возле 35 населенных пунктов.

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