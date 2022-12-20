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ВОЙНА В УКРАИНЕ

19 декабря cилы обороны Украины отбили атаки российских войск в районе 10 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбили атаки оккупантов в двух областях
ВСУ отбили атаки оккупантов в двух областях
Фото: EPA

За сутки 19 декабря украинские военные отразили атаки российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 20 декабря.

"За минувшие сутки подразделения cил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменное, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях, а также пытаются восстановить утраченное положение на лиманском и ведут оборону на других направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0271ZJEJpXLQvXQQkwRHvWMrjW3o1kUnGdgEjBzHLJu5S4yuv1Qb7cmpcjsCFqTFgrl

Контекст:

Атаки оккупантов на бахмутском и авдеевском направлениях идут регулярно последние месяцы.

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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