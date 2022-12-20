19 декабря cилы обороны Украины отбили атаки российских войск в районе 10 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки подразделения cил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменное, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях, а также пытаются восстановить утраченное положение на лиманском и ведут оборону на других направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Атаки оккупантов на бахмутском и авдеевском направлениях идут регулярно последние месяцы.
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.