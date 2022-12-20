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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли по Украине 19 декабря четыре ракетных и 60 авиаударов – Генштаб ВСУ

Россияне обстреливают Украину с первого дня полномасштабного вторжения
Россияне обстреливают Украину с первого дня полномасштабного вторжения
Фото: EPA

Российские оккупанты нанесли по территории Украины 19 декабря четыре ракетных и 60 авиаударов. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 20 декабря.

Также войска РФ совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты из танков, минометов и артиллерии стреляли в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, запорожском и херсонском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0271ZJEJpXLQvXQQkwRHvWMrjW3o1kUnGdgEjBzHLJu5S4yuv1Qb7cmpcjsCFqTFgrl

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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