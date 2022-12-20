Оккупанты нанесли по Украине 19 декабря четыре ракетных и 60 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также войска РФ совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты из танков, минометов и артиллерии стреляли в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, запорожском и херсонском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)