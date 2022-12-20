Оккупанты нанесли по Украине 19 декабря четыре ракетных и 60 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также войска РФ совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Кроме этого, оккупанты из танков, минометов и артиллерии стреляли в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, запорожском и херсонском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.