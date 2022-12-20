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ВОЙНА В УКРАИНЕ

20 декабря в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате обстрела россиянами

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Жители Кривого Рога погибли в ходе ракетной атаки 16 декабря
Жители Кривого Рога погибли в ходе ракетной атаки 16 декабря
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В память о погибших в результате российского обстрела жителях Кривого Рога Днепропетровской области в городе 20 декабря будет днем траура. Об этом 19 декабря сообщил в Telegrаm начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"20 декабря в городе объявлен днем траура по погибшим в результате прямого попадания российской ракетой в дом в Терновском районе. Состоится прощание с молодой семьей и их полуторагодовалым сыном, жизнь которых коварно оборвала вражеская ракетная атака", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Взрывы в Кривом Роге произошли утром 16 декабря во время массированной атаки РФ по Украине. Удару подвергся жилой дом. Сразу сообщили о двух погибших и пяти раненых (в том числе двух детей). Позже стало известно, что жертвами атаки стали 64-летняя женщина, семейная пара и их полуторагодовалый ребенок. В результате удара в доме разрушен один из пяти подъездов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Александр Вилкул, взрыв, война, траур, Днепропетровская область, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ребенок, погибшие, память
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