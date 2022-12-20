20 декабря в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате обстрела россиянами

"20 декабря в городе объявлен днем траура по погибшим в результате прямого попадания российской ракетой в дом в Терновском районе. Состоится прощание с молодой семьей и их полуторагодовалым сыном, жизнь которых коварно оборвала вражеская ракетная атака", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Взрывы в Кривом Роге произошли утром 16 декабря во время массированной атаки РФ по Украине. Удару подвергся жилой дом. Сразу сообщили о двух погибших и пяти раненых (в том числе двух детей). Позже стало известно, что жертвами атаки стали 64-летняя женщина, семейная пара и их полуторагодовалый ребенок. В результате удара в доме разрушен один из пяти подъездов.